- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- O misiune a ONU ar trebui sa fie trimisa in toate zonele de conflict din estul Ucrainei, nu doar de-a lungul liniei de contact unde se afla observatorii Misiunii Speciale de Supraveghere a OSCE, a declarat ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass. "Este necesar ca…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca se asteapta ca relatiile tarii sale cu Germania sa se normalizeze in 2018, bazandu-se pe o legatura solida cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, pe care l-a numit "prieten", relateaza site-ul agentiei DPA.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a afirmat, marti, la Berlin, ca relatiile cu SUA „nu vor mai fi niciodata aceleasi dupa Trump“ si a avertizat ca institutii precum Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite risca sa devina tot mai putin relevante, noteaza AFP si Deutsche Welle.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Astazi incepe la cartierul general al NATO din Bruxelles intalnirea dintre miniștrii de Externe din țarile aliate. Șefii diplomațiilor din statele NATO vor conveni asupra ultimelor detalii dinaintea summitului alianței nord atlantice, care va avea loc la Bruxelles vara viitoare.

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian. ...

- Martin Schulz, presedintele SPD, a afirmat ca isi doreste ca partidul sau sa intre in opozitie, dupa ce formatiunea pe care o conduce a obtinut cel mai slab scor al sau din 1949 incoace. Cu toate acestea, nu pare sa existe un consens la nivelul social-democratilor, din moment ce 153 de parlamentari…

- Conform surselor STIRIPESURSE.RO, Romania este puternic susținuta de principalele state din Uniunea Europeana pentru gazduirea Centrului de Backup Galileo, relocat din Marea BritanieGalileo este sistemul de navigație prin satelit (GNSS) dezvoltat de Uniunea Europeana ce are ca obiectiv principal…

- Singapore a intrerupt relatiile comerciale cu Phenianul, fiind cel mai recent partener comercial major al Coreei de Nord care suspenda legaturile cu regimul stalinist in urma inaspririi sanctiunilor ONU, se arata intr-un comunicat al serviciului vamal singaporez, potrivit agentiei de stir…

- In perioada 9-10 noiembrie, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a aflat in vizita oficiala in Belarus, unde i-a transmis omologului sau, Vladimir Makei, ca Romania "va continua sa incurajeze dezvoltarea dialogului și cooperarii dintre UE și Republica Belarus".

- Un concert de excepție a avut loc aseara la Filarmonica Naționala Serghei Lunchevici din Capitala. Seara a fost dedicata Zilei Naționale a Turciei, dar și celebrarii celor 25 de ani ai relațiilor diplomatice moldo-turce.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre...

- "In ciuda tuturor neintelegerilor si problemelor noastre recente, este speranta noastra comuna de a incepe normalizarea relatiilor prin pasi reciproci. Intrucat traversam o perioada critica si luptam impotriva mai multor organizatii teroriste, securitatea tarii noastre este mai presus de orice.…

- Maria Adebahr, purtatorul de cuvant al Ministerului german de Externe, a declarat, sambata, ca Sigmar Gabriel a purtat o conversatie telefonica cu ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa ce autoritatile din Ankara au dispus eliberarea unui cetatean german, activist pentru drepturile omului.…

- Decizia Ankarei de a elibera un activist german pentru drepturile omului reprezinta un indiciu privind imbunatatirea relatiilor dintre Germania si Turcia, tari membre ale NATO, a afirmat joi ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, adaugand ca Berlinul doreste eliberarea tuturor cetatenilor sai…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discutie telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activisti ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agentia de presa dpa, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei…

- Mai multe tari membre ale UE, in frunte cu Germania, au pledat in cadrul Consiliului European de saptamana trecuta pentru o reducere sau o „redirectionare“ a finantarii legate preaderarea Turciei, cu scopul de a semnala dezacordurile cu Ankara.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat joi ca societatea turca nu mai sprijina aderarea la Uniunea Europeana din cauza 'dezamagirii si a resentimentelor' provocate de ascensiunea islamofobiei si a sentimentelor antiturce in interiorul Uniunii, transmite DPA, citat de AGERPRES.'Poporul…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, presedintele rus, Vladimir Putin, si liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-au declarat multumiti de evolutia pozitiva a relatiilor dintre cele doua state din diverse domenii de activitate, informeaza Serviciul de presa al Administratiei Prezidentiale de la…

- Turcii nu mai vor in Uniunea Europeana din cauza ascensiunii islamofobiei. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, in contextul tensiunilor tot mai mari intre țara sa și mai multe state din blocul comunitar.

- Relațiile din interiorul NATO stau pe un butoi cu pulbere, asta dupa ce conflictul dintre Germania și Turcia s-a acutizat. Parlamentarii germani susțin ca apropierea Turciei de Rusia ar trebui sa conduca la excluderea acestei țari din Alianța, o masura care ar elimina a doua putere militara din NATO,…

- Doi politicieni germani au cerut ca Guvernul de la Berlin sa intensifice presiunile asupra Administratiei Erdogan, din cauza apropierii acesteia de Rusia. Stefan Liebich, deputat al formatiunii Die Linke (stânga), si Omid Nouripour, parlamentar al Aliantei '90/Verzi (centru-stânga),…

- Doi politicieni germani cer Guvernului de la Berlin sa intensifice presiunile asupra Administratiei Recep Tayyip Erdogan, acuzata de incalcarea drepturilor omului si imbunatatirea relatiilor cu Rusia, punand sub semnul intrebarii apartenenta Turciei la NATO, informeaza Die Welt. Stefan…

- "Nu-l mai consideram reprezentantul SUA in Turcia", a declarat Erdogan in timpul unei deplasari la Belgrad, adaugand ca ambasadorul american John Bass nu va fi primit de guvernul turc pentru turneul sau de ramas bun inainte de a parasi Ankara in urmatoarele zile, el urmand sa preia postul de ambasador…

- Lira turceasca a scazut cu pana la 6,6% in raport cu dolarul american, luni, la inceputul sedintei de tranzactionare, dupa ce ambasadele Turciei si Statelor Unite au anuntat ca vor suspenda serviciile de vize, potrivit CNN. Scaderea lirei evidentiaza faptul ca riscurile politice se amplifica…

- Tensiuni intre Washington si Ankara. Ambasada SUA din Turcia anunta ca suspenda serviciile de acordare a vizelor. Anuntul a fost facut duminica de catre misiunea diplomatica a SUA din Turcia, invocand nevoia de a "reevalua" angajamentul Turciei pentru securitatea personalului diplomatic american.…