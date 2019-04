Miniştrii de externe ai G7 fac apel la încetarea 'imediată' a 'tuturor mişcărilor militare spre Tripoli' Ministrii de externe ai G7 (grupul celor mai industrializate state din lume) au facut apel vineri la Dinard, intr-o declaratie comuna, la incetarea "imediata" a "tuturor miscarilor militare spre Tripoli", transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Indemnam toate partile implicate sa puna capat imediat tuturor activitatilor si miscarilor militare spre Tripoli ce ingreuneaza perspectivele procesului politic desfasurat de ONU, pun in pericol civilii si prelungesc suferinta poporului libian", se arata in declaratia celor sapte ministri de externe reuniti in statiunea turistica din nord-vestul Frantei.



"Nu…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

