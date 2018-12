Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca va avea o intalnire bilaterala cu premierul britanic, Theresa May, pentru a o incuraja in ceea ce privește situația Brexitului. Președintele a menționat ca, deși Uniunea Europeana vrea un acord, acesta nu poate fi renegociat, potrivit Mediafax.…

- Premierul britanic Theresa May se intoarce miercuri in fata parlamentului pentru a-si apara acordul Brexitului, zguduit de mai multe infrangeri, incasate marti, care au aratat slabiciunea majoritatii sale si care ar putea contracara procesul divortului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Dupa…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca negocierea Brexitului intre Londra si Bruxelles se afla in faza ”deznodamantului”, intr-un discurs pe care l-a sustinut luni seara in fata unor conducatori ai pietei financiare din City, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Negocierile retragerii…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…

- Ministrul irlandez de externe Simon Coveney a declarat ca nu se asteapta ca liderii statelor UE, care se intrunesc miercuri si joi la Bruxelles, sa se puna de acord asupra unei date privind desfasurarea unui summit special pentru Brexit la jumatatea lunii noiembrie, relateaza Reuters. "Cred ca este…

- Mai multi membri ai guvernului condus de Theresa May au amenintat cu demisia dupa ce au aflat despre concesiile pe care sefa executivului britanic ar fi pregatita sa le faca pentru a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in dosarul Brexit, au relatat vineri mai multe publicatii britanice, potrivit…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…