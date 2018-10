Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au progresat catre un acord in vederea Brexitului si ar putea sa stabileasca prevederile divortului pana luni, potrivit agentiei americane Dow Jones, care citeaza diplomati, relateaza Reuters.

- ''Vom prezenta acele propuneri. Pot doar sa explic de ce inaintam propriile propuneri? Facem asta pentru ca planul prezentat de Uniunea Europeana nu este acceptabil pentru noi'', a spus sefa executivului britanic intr-un interviu acordat postului de radio LBC.Facem propriile propuneri ''intrucat…

- Imigrantii din Uniunea Europeana (UE) care locuiesc in Marea Britanie vor primi dreptul de a ramane in aceasta tara in cazul in care nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului, scrie, luni, The Daily Telegraph. Potrivit unor informaţii scurse din cadrul guvernului britanic, miniştrii intenţionează…

- Un Brexit fara acord intre Marea Britanie și UE este foarte probabil, susține ministrul britanic al comerțului, Liam Fox. Acesta susține ca Bruxellesul este prea intransigent in timpul negocierilor. Intr-un interviu acordat presei britanic, Fox a fost intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta…

- Irlanda ar sustine 'categoric' Marea Britanie daca aceasta ar cere o extindere a calendarului privind articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana pentru iesirea din blocul comunitar, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, informeaza Reuters. ''Daca Marea Britanie…

- Ministrul de externe al Republicii Irlanda, Simon Coveney, a estimat miercuri ca se vorbeste ''prea mult'' despre ipoteza unei retrageri a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile lor viitoare, relateaza AFP. Aflat la Londra pentru discutii referitoare la…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Boris Johnson i-a reprosat premierului conservator faptul ca a deviat catre un ”Brexit doar cu numele” si i-a cerut sa ”schimbe tactica”, intr-o scurta declaratie vizand sa-i submineze - inca o data - autoritatea, in timp ce May negociaza iesirea tarii din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pe 29…