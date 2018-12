Ministrii au redus Politia ca sa incurajeze infractorii Carentele serioase la capitolul siguranta publica si efective de politisti au fost puse din nou in lumina reflectoarelor sub cupola palatului administrativ municipal. Subiectul a fost deschis in fata alesilor atunci cand un resitean prezent in sala a sugerat posibilitatea montarii unui semafor la intersectia dintre Bulevardului Revolutia din Decembrie si strada Moise Groza, pentru ca daca vreo salvare ajunge sa fie prinsa acolo in trafic, moare pacientul… „In proiectul de tramvai, in locul respectiv este proiectata semaforizare, iar statia de autobuz se va monta in amonte de intersectie.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

