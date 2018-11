Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen...

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat ministrul...

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.roRectificarile…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. ‘Rectificarile bugetare…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare…

- „Rectificarile bugetare se fac pentru a pune in acord realitatile economice cu finantele publice. Am plecat de la un buget initial construit pe anumite ipoteze macroeconomice si ne respectam angajamentele asumate. Am pornit cu cinci mari angajamente pe care le respectam in totalitate. Implementam…

- Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile cheie ale lui May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie The…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…