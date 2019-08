Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis miniștrilor ALDE, dupa ce formațiunea lui Calin Popescu Tariceanu a decis sa iasa de la guvernare, ca daca nu vor demisiona din Guvern atunci PSD ii va tine in functie. „Dna Manescu (Ramona Manescu, ministrul de Externe din partea ALDE, n.r.) va ramane in Executiv,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in urma cu putin timp schimbarile din Guvernul pe care il conduce: Printre cei care au fost nominalizați la o funcție in cabinetul Dancila se afla Mihai Fifor pentru șefia Ministerului de Interne, pe care acum il conduce ca interimar, senatorul PSD Șerban Valeca la…

- INML a finalizat, vineri seara expertiza ADN asupra oaselor gasite in liziera aflata la trei kilometri de casa lui Gheorghe Dinca. Raportul a fost inaintat DIICOT, insa pana la aceasta ora nu a fost facut public. Pe data de 5 august, anchetatorii au gasit intr-o padure de langa Caracal un sac cu fragmente…

- Filmarea sau fotografierea de catre un sofer in timpul mersului se va interzice cu desavarsire. Un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice va fi adoptat in sedinta de luni a Guvernului. Proiectul prevede noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de…

- Un nou apel la calm a fost lansat de jandarmi catre protestatari, dupa ce aceștia au avnasat spre sediul Guvernului. Manifestanții au continuat sa avanseze spre gardul Palatului Victoria, iar unii dintre ei chiar au ajuns pe trotuarul din fața Guvernului. In aceste condiții, jandarmii au facut un nou…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, luni, Guvernului și Președintelui Romaniei un raport referitor la acțiunile desfașurate in cauza anterior datei de 26 iulie a.c., urmand ca dupa analizarea in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, acesta sa fie facut public. Corpul de control al ministrului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, luni, Guvernului și Președintelui Romaniei un raport referitor la acțiunile desfașurate in cauza anterior datei de 26 iulie a.c., urmand ca dupa analizarea in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, acesta sa fie facut public. Corpul de control al ministrului…

- Avem aproape 10 milioane de romani care locuiesc in afara granițelor țarii. Cifrele surprinzator de mari au fost prezentate de ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Intotero, insa aceleași cifre apar inca din 2017 in strategia Guvernului. Corupția, calitatea slaba a clasei politice și veniturile…