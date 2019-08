Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii ALDE Gratiela Gavrilescu – Mediu, Viorel Ilie – Relatia cu Parlamentul si Anton Anton – Energie si-au depus, marti, demisia la Secretariatul General al Guvernului, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Decizia a fost formalizata dupa ce cu o zi inainte conducerea ALDE…

- Ministrii ALDE Gratiela Gavrilescu - Mediu, Viorel Ilie - Relatia cu Parlamentul si Anton Anton - Energie si-au depus, marti, demisia la Secretariatul General al Guvernului, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Decizia a fost formalizata dupa ce cu o zi inainte…

- FOTO – A Guvernul se reuneste, marti, in prima sedinta, dupa ce ALDE a anuntat iesirea de la guvernare si intrarea in opozitie. Sedinta va avea loc la ora 13.00, transmite Mediafax. ALDE detine patru portofolii in cabinetul Dancila, insa doar trei ministri se vor retrage din functii, ministrul de externe…

- Guvernul se reuneste, marti, in prima sedinta, dupa ce ALDE a anuntat iesirea de la guvernare si intrarea in opozitie. Sedinta va avea loc la ora 13.00. ALDE detine patru portofolii in cabinetul Dancila, insa doar trei ministri se vor retrage din functii, ministrul de externe anuntand ca nu-si va…

- Dupa trei ani de alianta in Guvern si in Parlament, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat-o pe sefa PSD, Viorica Dancila, ca partidele lor nu mai pot conduce tara impreuna. „Coaliţia funcţiona defectuos”, a spus luni seara Tăriceanu. Iniţial s-a supărat…

- Decizia lui Calin Popescu Tariceanu de a scoate ALDE de la guvernare, cu mai puțin de trei luni înaintea alegerilor prezidențiale, o va obliga pe Viorica Dancila sa vina în fața Parlamentului pentru a cere un nou vot de încredere pentru un cabinet minoritar. Prin ieșirea ALDE…

- Miniștrii ALDE demisioneaza marți din Guvernul Dancila, au declarat surse politice pentru Mediafax, urmând ca, în ședința Biroului Politic Național de la ora 16.00, sa fie decisa ieșirea ALDE de la guvernare și o alianța cu Pro Romania. De asemenea, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa demisioneze…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, si ministrii Ramona Manescu (Externe) si Viorel Ilie (Relatia cu Parlamentul) discuta la sediul partidului despre strategia pentru sedinta de Guvern de luni, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Ceilalti doi ministri ALDE, Gratiela Gavrilescu…