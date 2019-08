Ministrii ALDE Anton Anton, Viorel Ilie si Gratiela Gavrilescu au demisionat din Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Grațiela Gavrilescu și ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, și-au trimis marți, dupa ședința de Guvern, demisiile din funcție la SGG, precum și spre cabinetul premierului, a zis purtatorul de cuvant al Executivului. Ambii demisionari sunt din ALDE, partid care iese…

- Premierul Viorica Dancila a condus marți prima ședința de Guvern dupa ce ALDE a anunțat ca iese din coaliția de guvernare, provocand astfel o criza politica din cauza majoritații fragile a social-democraților in Parlament. Trei miniştri ALDE ar trebui să-şi anunţe demisiile, marți,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, membru ALDE, și-a dat demisia din Guvernul condus de Viorica Dancila. Decizia vine in contextul in care ALDE a ieșit din coaliția de guvernare. Imediat dupa demisie, Anton Anton a plecat in vacanța in Turcia, conform stiripesurse.ro. Premierul Viorica Dancila a anunțat,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a demisionat. Ministerul Energiei, Anton Anton, membru ALDE și-a depus demisia din funcția la Cabinetul premierului Viorica Dancila. Aceasta demisie a survenit in contextul in care formațiunea politica din care face parte, ALDE, a anunțat ieșirea de la guvernare, iar…

- Premierul Viorica Dancila a comentat declaratia liderului ALDE care a spus ca nu vrea sa faca parte dintr-o guvernare "impotenta" si a precizat ca Guvernul a obtinut rezultate, iar Calin Popescu Tariceanu are ministri in guvernul pe care-l critica. "Sincer, ma surprinde aceasta declaratie a domnului…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, si ministrii Ramona Manescu (Externe) si Viorel Ilie (Relatia cu Parlamentul) discuta la sediul partidului despre strategia pentru sedinta de Guvern de luni, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Ceilalti doi ministri ALDE, Gratiela Gavrilescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD – ALDE – PRO Romania. „Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale. Confirm ceea ce a spus domnia…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii au fost huiduiti de pelerinii veniti la manifestarile cu ocazia vizitei Papei Francisc la Bucuresti. In schimb, presedintele Klaus Iohannis a fost intampinat cu aplauze. La Catedrala Mantuirii Neamului, unde au venit mii de oameni, ministrii veniti cu totii cu…