Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va prezida in data de 4 iunie reuniunea informala a ministrilor Agriculturii si Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul informal), eveniment ce va fi organizat la Palatul Parlamentului din Bucuresti, potrivit unui comunicat…

- Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr-o vizita in Romania pentru a participa, la invitatia premierului roman, la Conferinta la nivel inalt privind rolul si statutul femeii in societatea moderna, organizata sub egida Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, in zilele de 29…

- Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii (SLIC), organism responsabil cu avizarea tuturor problemelor legate de aplicarea, de catre statele membre, a legislației comunitare privind sanatatea și securitatea la locul de munca, se reunește la București, in contextul deținerii de catre Romania…

- Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii (SLIC), organism responsabil cu avizarea tuturor problemelor legate de aplicarea, de catre statele membre, a legislatiei comunitare privind sanatatea si securitatea la locul de munca, se reuneste la Bucuresti, in perioada 15-16 mai, in contextul…

- Intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni, actiune desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc, pe 7 si 8 mai, la Sala Media a Teatrului National din Bucuresti. Potrivit unui comunicat postat joi…

- Comitetul va fi format din cate patru reprezentanti ai fiecarei tari: ministrul sportului, un oficial guvernamental si doi reprezentanti ai federatiilor de fotbal. Presedintia Comitetului va fi asigurata in sistem rotativ, pe mandate de cate 6 luni, iar reuniunile vor fi periodice, la acelasi interval,…

- Cea de-a 8-a editie a Conferintei Internationale Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invațamantul liceal – „2Day Ambassador”, s-a desfasurat in perioada 26-28 Martie, la Palatul Parlamentului, Camera Deputatilor, avand ca principali participanti peste 270 de elevi din cadrul Consiliului…

- TurkStream este noul cal troian al Rusiei pe care intenționeaza sa-l ofere cadou Europei, de o importanța geopolitica și comerciala, cu ajutorul caruia Kremlinul intenționeaza sa-și sporeasca influența in Turcia și in Balcani, susține un articol publicat de revista Foreign Policy. Publicația Profit.ro…