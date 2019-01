Stiri pe aceeasi tema

- "Este o decizie corecta si presedintele actioneaza in conformitate cu prevederile Constitutiei si nu este vinovat presedintele ca Dragnea nu are capacitatea sa desemneze niste ministri care sa aiba macar studiile de specialitate, nemaivorbind de competenta, experienta manageriala si alte calitati…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, o critica in termeni duri pe fosta sefa a DNA, dar si pe alte persoane din justitie, politica si servicii."Kovesi este unul dintre functionarii care au scuipat pe deciziile CCR, care nu sunt interesati sa respecte Constitutia, legile tarii si deciziile CCR.…

- „Nu am discutat acest lucru cu colegii din PSD. O sa discutam, pentru ca asa am fost anuntati, ca presedintele (decide - n.r.) dupa 1 decembrie. Acum nu stim ce inseamna dupa 1 decembrie, dar cred ca trebuie sa existe un termen rezonabil, dar cat mai scurt, avand in vedere ca ministerele in cauza…

- Intrebat care va fi mutarea urmatoare a PSD-ALDE dupa ultimul refuz al președintelui Iohannis, Nicolicea a sugerat ca exista un plan discutat cu ministrul justiție Tudorel Toader. "S-au intalnit aseara (n.r. liderii PSd ALDE) și s-au consultat cu domnul Tudorel Toader. Eu nu am de unde sa știu ce…

- "Tot in articolul 85 alin. (2) spune despre remaniere sau de vacantare a funcției. Noi ne afam la remnaiere. Președintele revoca și numește pe unii membri ai Guvernului la propunerea primului ministru. Deci primul ministru doar propune, iar președintele decide. Nu poate exista refuz la propunere…

- Decizia presedintelui Iohannis de a respinge desemnarea Liei Olguta Vasilescu si a lui Ilaf Laufer in noi functii de ministri a starnit dezbateri aprinse in studioul Antena 3. Deputatul PSD Eugen Nicolicea si senatoarea PNL Carmen Harau s-au luat la harta in direct.Nicolicea a acuzat-o pe…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a scris sambata, pe Facebook, ca organizația județeana din Argeș a ajuns intr-o „stare deplorabila” pentru ca liderului acesteia, Șerban Valeca, nu are „expertiza și fler politic” și are o „relație duplicitara” cu Liviu Dragnea și „puciștii din PSD”, scrie Mediafax.„Nu…

- "Eu am facut comentarii si pot sa fac orice comentariu oricand vrea sau nu vrea domnul Tariceanu sau alti colegi ai mei, vizavi de un protocol sau un consens pe baza modificarilor legilor Justitiei. (...) Acest consens e greu sa-l ai cu USR sau PNL atata timp cat noi nu cadem de acord cu niste principii.…