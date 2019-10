Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la Sibiu, ca are "o parere proasta" despre noii ministri interimari propusi vineri de premierul Viorica Dancila, el adaugand ca "PNL a initiat o motiune de cenzura, orice gest mai face Viorica Dancila, il face degeaba.", relateaza Agerpres.

Intrebat ce parere are despre noii ministri interimari, Orban a raspuns: "Am aceeasi parere proasta."

Liderul PNL a reiterat ca este convins ca guvernul actual va cadea in urma motiunii de cenzura, in conditiile in care exista suficienti parlamentari care sa o voteze.

"PNL a initiat o motiune…