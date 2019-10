Stiri pe aceeasi tema

- Inființarea unui Departament de Energie in cadrul Ministerului Economiei, deblocarea investițiilor offshore de gaze naturale din Marea Neagra, listarea Hidroelectrica și relansarea programului nuclear se numara printre masurile privind domeniul energetic din Programul de guvernare PNL, conform Mediafax.Citește…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat miercuri,dupa intalnirea cu premierul desemnat Ludovic Orban, ca parlamentarii formatiunii nu vor vota noul guvern, pentru ca el nu crede in solutia unui Guvern fara majoritate parlamentara. Premierul desemnat, Ludovic Orban, spune ca se astepta la pozitia…

- ”DANS MURDAR. DE LA FUZIUNEA CU PONTA LA FUZIUNEA CU ORBAN. Cele 12 condiții pe care-cica- le-ar fi pus ALDE, au ramas trei: 1. Guvern minoritar PNL 2. Menținerea cotei unice 3. Modificari la legile justiției sa se faca doar prin dezbatere parlamentara.…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ironic pe Facebook ca a aflat ceva important: „Maine (c.n. luni) va anunța Orban ca nu are nimic de anunțat”.„Am aflat ceva important! Maine va anunta Orban ca nu are nimic de anuntat! Noapte buna”, scrie Codrin Ștefanescu pe Facebook.…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat marti ca in momentul in care vor fi finalizate negocierile politice, lista ministrilor va fi prezentata public. "PNL are foarte multi oameni competenti, cu experienta, cu un background profesional potrivit, integri, oameni onesti care sunt pregatiti sa serveasca…

- Viorica Dancila îl întreaba, pe Facebook, pe președintele Iohannis când îi va numi miniștrii înterimari. Premierul îl acuza, din nou, pe președinte de încalcarea Constituției. ​„Înca o zi de încalcare a Constituției de catre președinte.…

- Mai multi liberali au avut, marti, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis pe tema pregatirii depunerii candidaturii pentru alegerile prezidentiale. "Pregatim depunerea candidaturii", a scris presedintele PNL, Ludovic Orban, marti, pe Facebook, atasand o fotografie in care apare alaturi…

- "Multi analisti, cu pretentii, spun ca premierul este vinovat ca nu s-a asigurat ca ministri lasa la carma ministerelor un secretar de stat atunci cand demisioneaza. Sa citeasca, sa se informeze exact si apoi sa faca presupuneri! In momentul in care un ministru paraseste Guvernul, orice delegare…