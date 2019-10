Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile migratiei, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca lor li s-a alaturat comandantul garzii de coasta a Turciei. Mai tarziu in cursul zilei de joi, ministrul german de interne, Horst Seehofer, se va afla in capitala turca impreuna cu Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie, pentru discutii concentrate asupra acordului UE-Turcia privind refugiatii si situatia refugiatilor in Turcia si in insulele din Marea Egee. In virtutea acordului…