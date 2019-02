Stiri pe aceeasi tema

- Daca Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana fara niciun acord, va exista riscul sa se organizeze un referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra.

- Iesirea Marii Britanii din UE fara niciun acord risca sa conduca la organizarea unui referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra. Riscul intensificării apelurilor pentru organizarea unui referendum privind criza irlandeză…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord risca sa conduca la organizarea unui referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra, potrivit Mediafax.Riscul intensificarii apelurilor pentru organizarea…

- "Daca premierul Theresa May va accepta propunerile laburiste si vom merge in Parlament, cred ca vom asigura o majoritate parlamentara. Dar am ajuns in stadiul in care spunem foarte clar ca oamenii s-au saturat de perspectiva producerii unui Brexit fara acord si ca aceasta ar fi catastrofala pentru…

- Acordul pe tema Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles nu este renegociabil, a transmis marti seara Emmanuel Macron, presedintele Frante. "Acesta este cel mai bun acord posibil si nu este renegociabil", a declarat Emmenual Macron. Presedintele Frantei participa la un…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…