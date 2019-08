Ministra Sanatatii, Ala Nemerenco, anunta majorarea salariilor in sistemul medical. Primele majorari ar putea avea loc chiar din lunile septembrie-octombrie. In primul rand, de plati mai mari vor beneficia medicii care lucreaza de garda. Declaratia a fost facuta de Ala Nemerenco in cadrul emisiunii „Cutia Neagra” de la postul TV8, transmite IPN.