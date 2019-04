Stiri pe aceeasi tema

- Romania deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, o misiune care reprezinta atat o oportunitate, cat și o responsabilitate majora. Prioritațile președinției vizeaza digitalizarea sectorului dezvoltarii durabile a turismului, la nivel european. In acest context,…

- Toate drepturile de autor pentru clipul de promovare a Romaniei sunt detinute de catre Ministerul Turismului si nicio alta entitate nu are vreun drept de utilizare asupra imaginilor din film, precizeaza ministerul de resort, intr-un comunicat de presa, transmis joi AGERPRES. "In urma preluarii…

- VIDEO. Noul clip de promovare a Romaniei a fost lansat oficial. Ce vedete apar in el. Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinație pentru 365 de zile de vacanța pe an”. In imagini apar cladiri istorice…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara, informeaza institutia pintr-un comunicat de presa. "Clipul pune accent pe senzatiile si experientele…

- Ministerul Turismului a prezentat, duminica seara, noul videoclip de promovare a zonelor turistice din Romania.Videoclipul dureaza trei minute și 33 de secunde, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie prezentate și versiuni mai scurte, de 10 secunde, 30 de secunde și de un minute, a menționat…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului (foto: Agerpres) Ministrul Turismului din Romania, Bogdan Trif, a promis Comisiei pentru Transport si Turism din Parlamentul european, la 20 februarie, ca presedintia Consiliului UE va avea drept obiectiv fundamental mentinerea Europei in topul destinatiilor turistice…

- Ministerul Turismului a lansat un clip de promovare a Romaniei, ca destinație pentru pasionații de turism cultural. Clipul promoveaza, prin intermediul calatoriei unui cuplu, orasele Alba Iulia, Sibiu, Targu Jiu, Constanta, Iasi, Timisoara si Bucuresti. Potrivit unei declaratii a ministrului Turismului,…

- Oraș cu peste jumatate de milion de turiști în anul precedent, Cluj-Napoca a fost trecut cu vederea de realizatorii materialului propus de Ministerul Turismului. În detrimentul "orașului-magnet", lider în clasamentul național privind calitatea vieții, au fost preferate…