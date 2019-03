Toate drepturile de autor pentru clipul de promovare a Romaniei sunt detinute de catre Ministerul Turismului si nicio alta entitate nu are vreun drept de utilizare asupra imaginilor din film, precizeaza ministerul de resort, intr-un comunicat de presa, transmis joi AGERPRES.



"In urma preluarii filmului de catre o televiziune in cadrul jurnalelor de stiri, imaginile au fost postate pe contul de Youtube al respectivei institutii mass-media. Este procedura standard pentru o televiziune sa incarce propriile stiri cu drepturi de autor. Din aceasta cauza, in urma unei verificari automate…