Ministerul Turismului deschide 10 birouri de promovare externa. Noul clip de promovare, tradus in 16 limbi

Stiri pe aceeasi tema

- Clipul de promovare a României realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala în 16 limbi, inclusiv în limba latina, a anunțat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, într-o conferința de presa. „Clipul este tradus în peste 16 limbi datorita…

- Ministerul Turismului si-a propus sa atraga cat mai multi turisti din intreaga lume, clipul de promovare a Romaniei, lansat joi, find vorbit in 16 limbi, dintre care si latina. Clipul a fost tradus cu sprijinul Universitatii Bucuresti. "Ne propunem sa intram pe piata din China, nu trebuie sa uitam…

- Clipul de promovare a României realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala în 16 limbi, inclusiv în limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, într-o conferinta de presa.

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa.

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Clipul este tradus in peste 16 limbi datorita implicarii Universitatii Bucuresti…

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, sustine joi o conferinta de presa in cadrul careia va fi prezentat clipul de promovare a Romaniei tradus in mai multe limbi straine dupa ce Ministerul Turismului si Facultatea de Limbi si Literaturi Straine au semnat un protocol de colaborare pentru traduceri specializate,…

- VIDEO. Noul clip de promovare a Romaniei a fost lansat oficial. Ce vedete apar in el. Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinație pentru 365 de zile de vacanța pe an”. In imagini apar cladiri istorice…