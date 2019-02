Ministerul Turismului, buget dublu fata de 2018: "Din cauza legislatiei este posibil ca banii sa nu fie cheltuiti"

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Raluca Turcan vrea înființarea unei comisii parlamentare de acheta pentru a vede cum sunt cheltuiți banii la Televiziuna Naționala și la Consiliul Național al Audiovizualului.

- Dincolo de contrele dure, de habarnisti, de preastiutori, audierea lui Mugur Isarescu in Comisia economica a Senatului a lasat un gust amar romanilor, adica a celor care sunt direct afectati de deciziile luate de luminatii tarii. Pornit sa le arate tuturor cat de slab pregatiti sunt in ale finantelor,…

- „PSD umileste copiii si adultii cu dizabilitati! In noul proiect de buget, banii alocati pentru persoanele cu dizabilitati si centrele speciale pentru minori sunt ZERO. Au taiat tot, absolut tot! Au lasat toata responsabilitatea in mana primariilor, ca si cum primaria unui comune sau a unui orasel mai…

- Asiguratorii sancționați de Consiliul Concurenței au rate de solvabilitate peste valorile minime necesare atat inainte de amenda, cat și dupa achitarea acesteia, stabilitatea pieței asigurarilor nefiind periclitata in vreun fel, potrivit vicepreședintelui ASF. Read More...

- BERBEC: Trebuie sa va ambiționați si sa va puneti planurile in aplicare. Relatiile cu familia se pot inrautati, daca veti fi incapatanat. TAUR: Comunicați foarte bine cu rudele. La serviciu nu este momentul sa va asumați noi responsabilitați.

- DSVSA a anuntat bilantul activitatii de eliminare a porcilor conform planului de combatere a pestei porcine africane si perioada in care proprietarii animalelor vor fi despagubiti, precizand si localitatile din judet in care s-au impus noi restrictii.

- TVR cere publicatiilor care „au diseminat informatii confidentiale“ privind banii cheltuiti de televiziunea nationala cu emisiunea lui Ionut Cristache, „Romania 9“, dar si cu festivalul Cerbul de Aur, sa-si dezvaluie sursele jurnalistice.

- Ministerul Turismului va promova Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 in baza unui parteneriat incheiat cu Consiliul Judetean (CJ) Sibiu, potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES, semnat de ministrul Bogdan Trif, lider al PSD Sibiu. In documentul citat, Trif o acuza pe liberala…