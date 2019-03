Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a României Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara, informeaza institutia pintr-un comunicat remis AGERPRES. "Clipul pune accent pe senzatiile si experientele traite de turistii care accepta invitatia de a vizita Romania. Prin intermediul unor obiective simbolice pentru tara noastra, potentialii turisti au ocazia sa experimenteze trairi inedite si autentice oferite de destinatia turistica Romania. Filmarile clipului au fost facute in toate regiunile tarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Este primul astfel de material, dupa 7 ani de la ultima campanie de publicitate, în care România este prezentata ca destinație ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an, anunța reprezentanții Ministerului. „Filmul cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism…

- Romania are un nou videoclip pregatit sa o promoveze ca țara turistica peste tot in lume. Ministerul Turismului a lansat clipul oficial de promovare turistica a țarii noastre, in 2019 și spune ca nu are cum sa nu fie un real succes.

- Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an". In imagini apar cladiri istorice si obiceiuri populare, alaturi de cluburi si festivaluri de muzica. Pe coloana sonora…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei, „ca destinatie ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an”. Filmul cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara noastra.

- Ministerul Turismului a prezentat, duminica seara, noul videoclip de promovare a zonelor turistice din Romania.Videoclipul dureaza trei minute și 33 de secunde, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie prezentate și versiuni mai scurte, de 10 secunde, 30 de secunde și de un minute, a menționat…

- Nu am știut sa ne promovam țara, așa ca prea puțini straini o trec pe lista destinațiilor de vacanța. Ministerul Turismului incearca sa schimbe situația și a realizat un nou clip de promovare a țarii.

