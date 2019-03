Ministerul Transporturilor pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru a grabi realizarea proiectelor de infrastructura

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru acest an. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustinea sambata, ca bugetul de stat a fost construit foarte bine si foarte riguros si nu este nevoie de modificarile cerute…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) amana protestul programat pentru joi, 28 februarie, dupa negocierile cu Viceprim-Ministrul, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu si cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Transportatorii…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, prin care s-au introdus mai multe masuri radicale in domeniul fiscal, va fi modificata printr-o alta ordonanta, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Premierul Viorica Dancila si ministrii Finantelor Publice, Energiei si Comunicatiilor…

- Liviu Dragnea susține ca PSD va gasi o alta soluție daca Iohannis nu va accepta noile propuneri pentru cei doi miniștri: „Daca (Iohannis - n.r.) va refuza și acest doua propuneri, ceea ce ar fi mai mult decat exagerat, o sa ne intrunim din nou și atunci vom lua o decizie poate mai apasata. Premierul…

- O noua Ordonanța de Urgența pentru Legile Justiției este pregatita de ministrul Tudorel Toader. Prin ordonanța, ministrul Justitiei vrea sa-i dea sefului Sectiei speciale de investigare a magistratilor puteri depline.

- Deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza o informatie pe "surse foarte bine informate". Fostul jurnalistul sustine ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta, fara sa precizeze despre ce act normativ este vorba."Surse FOARTE bine informate: atentie, Dragnea se pregateste sa dea Ordonanta!!!",…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului aflata in subordinea Executivului pregateste o ordonanta de urgenta, prin care magazinele care nu respecta legea vor fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri, transmite Digi24.ro."Cele mai afectate ar fi marile lanturi…

- La Timișoara este „Alerta de infracțiune naționala!”. Oamenii sunt chemați din nou in strada, la protest. Protestul este programat in 23 ianuarie, de la ora 18.00, in Piața Victoriei din Timișoara. „Guvernul va da o Ordonanța de Urgența in baza careia cei care au fost condamnați definitiv de catre ...…