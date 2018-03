Ministerul Transporturilor nu are bani pentru reparatia gropilor. De ce suma am avea nevoie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor l-a numit pe Ștefan Ionița, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), și în Consiliul de Administrare al companiei CFR Calatori. Informația apare pe situl de internet al companiei naționale CFR Calatori,…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, a anunțat ca șoseaua de centura a Sucevei va fi finalizata de firma „Antrepriza Construcții”, care va fi inființata de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baișanu a declarat ca la finalul unei ședințe la care a participat…

- Proiectele de infrastructura treneaza din cauza termenelor prea mari in procedurile de achiziții și a contestațiilor nenumarate facute la toate licitațiile a declarat, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, prezent la Conferința Capital „Transporturi și Infrastructura 2018”.

- Prin imputernicirea data in aceasta saptamana de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, celor doi reprezentanții ai ministerului in AGA de la CFR Calatori (Gabriela Sarbu și Mihaela Simion), s-a impus un nou Consiliu de Administrație....

- Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest subiect si cu ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem posibilitatea sa facem o cale ferata cu de mare viteza între Cluj-Napoca si Budapesta.…

- Potrivit unor surse DC NEWS, in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa Paște, urmeaza o remaniere a Cabinetului Dancila. Pentru remaniere sunt vizate trei ministere. Cele mai previzibile modificari in cabinetul condus de Viorica Dancila sunt la Ministerul Economiei, condus de Danut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut progresiv, sigur ca este oarecum pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le dezvoltau in anii 90, dar exista si acest obiectiv pe langa, desigur, terminarea…

- Sfarșitul anului 2013 și inceputul lui 2014 a fost marcat de scandalul imens de la Ministerul Transporturilor ca urmare a eșuarii privatizarii companiei CFR Marfa. Scandalul a fost amplificat și de jocul de șoarecele și pisica dintre actualul procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, califica drept „regretabil” incidentul petrecut ieri cu un tren, pe ruta Zimnicea-Alexandria, dupa ce podeaua unui vagon s-a rupt in mers, iar inauntru a intrat zapada.

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman cere explicatii oficiale de la Ministerul Transporturilor privind situatia celor doua tronsoane din Autostrada Sebes-Turda, lotul 3 si 4, pentru care a fost amanata deschiderea circulatiei. In adresa catre ministrul Transporturilor, Lucian Sova, deputatul aminteste…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dispus, joi, luarea unor masuri pentru simplificarea procedurilor care ingreuneaza procesul de mentenanta si reparatii a materialului rulant al CFR Calatori, in conditiile in care operatorul national de servicii de transport feroviar de calatori are ...

- Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane, si-a inaintat joi, 15 februarie, demisia de la conducerea operatorului national postal, a anuntat compania care a prezentat si un raport de activitate in cele 4 luni de mandat ale acestia. Contactati de HotNews.ro pentru a afla motivele demisiei,…

- Dupa cum anticipam in urma cu o saptamana, directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, s-a intors la marea sa dragoste – Ministerul Transporturilor, unde a inregistrat in cariera mai multe situații de incompatibilitate, in vremea unui alt Șova, Dan. Elena Petrașcu a demisionat, joi din functie,…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.Mandatul Elenei Petrascu la conducerea Postei Romane urma sa expire in luna aprilie. Ea…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Catalin Balan a fost eliberat la cerere din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia prim-ministrului a fost publicata luni in Monitorul...

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat. Consiliul de Administratie l-a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu.STIRIPESURSE.RO scria saptamana trecuta, citand surse din Ministerul Transporturilor,…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, dupa ce aeroportul Henri Coanda Otopeni a ramas, incepand de joi, fara servicii de curatenie si paza.

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura, deputatul PSD Prahova Laura Moagher a participat la o intalnire ce a avut loc la Ministerul Transporturilor, la care au luat parte directori ai ministerului si reprezentantii din Parlament ai transporturilor. Evenimentul a avut loc dupa investirea…

- Lucian Sova, propus pentru functia de Ministru al Transporturilor, a evitat sa dea termene si sa inainteze estimari de km de autostrada pe care ar putea sa ii deschida in acest an, motivind ca nu a studiat situatia din Transporturi decat doua zile. Sova a sustinut, in cadrul audierilor din Parlament,…

- Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca vizite inopinate pe autostrazi: Apreciez ca minutul unui ministru este prea scump pentru a calatori intre diverse șantiere, a spus Lucian Șova, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Șova a vorbit și despre programul pe care il va avea la minister. ”Mi-am…

- Conducatorii din Ministerul Transporturilor au fost de prea mult timp mai degraba condusi de subordonati decat au reusit sa conduca subordonatii, iar institutia si cele 52 de companii si autoritati din subordine au nevoie de o restartare din perspectiva administrativa, considera ministrul propus…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca ”minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”. ”Eu apreciez…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare reprezentand circa 80% din totalul sumelor aferente…

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- Una dintre propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor este și deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicațiilor. El a fost și secretar general al Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Lucian…

- Ministerul Transporturilor, unul dintre cele mai importante portofolii ale noului Guvern, ar putea fi condus de deputatul bacauan Lucian Șova, care a fost in precedentul Executiv ministru al Comunicațiilor. Șova a mai lucrat la Transporturi. PSD se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marius Dunca a demisionat. Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Alexandru Dunca, a anuntat vineri, 26 ianuarie, ca demisioneaza din functie, acesta precizand ca s-a consultat si cu presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. „Va anunt acum, aici, ca o sa ma retrag. O sa raman…

- Reparația instituției prezidentiale de la Chisinau reprezinta o donație oferita poporului moldav din partea poporului turc, se precizeaza într-o declaratie transmisa Agenției MOLDPRES de catre Ambasada Republicii Turcia la Chisinau. Lucrarile de reconstrucție a sediului președinției…

- "Am facut o analiza in Centrul National de Comanda, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de functionare, am analizat foarte atent si situatia pentru perioada urmatoare. (...) Este un cod galben in vigoare pana maine seara si am dorit sa ma asigur ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie,…

- Rovinietele pentru vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone, valabile pentru o zi, vor creste la 12 euro, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor. "Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10 a al Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor…

- Victor Ponta, despre situatia din PSD: Filmul de azi l-am vazut de atatea ori Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma întreaba de ce nu…

- Scurgerile de petrol se produc de doua zile, in Marea Chinei de Est, cand petrolierul s-a ciocnit cu o nava-cargou. Oficialitatile chineze au declarat presei ca vasul este in pericol de a exploda si a se scufunda, potrivit bbc.com. Ministerul Transporturilor chinez a declansat operatiuni…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- In noul proiect de infrastructura rutiera al Guvernului Tudose, tronsoanele de autostrada catre Moldova prevazute anterior in planul de guvernare sunt modificate substanțial. Ministerul Transporturilor unește secțiunile precedente intr-una singura