Ministerul Transporturilor modifica proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti

- In cadrul ultimei ședințe de guvern, premierul Viorica Dancila a declarat miniștrilor și celor care au urmarit discursul ca acordul de mediu pentru autostrada Sibiu-Pitești a fost contestat de catre trei persoane și din cauza asta nu se poate avansa cu acest proiect. ”M-a informat ministrul Transporturilor…

- Proiectul de act normativ de modificare a Legii taximetriei nr. 38/2003 va fi publicat vineri pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), iar dupa parcurgerea etapelor de avizare interministeriala documentul va fi introdus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern, potrivit…

- Sursa de finantare pentru varianta de ocolire a municipiului Satu Mare a fost prevazuta in proiectul de buget in acest an. Sursa de finantare este de la Bugetul de Stat. Printre proiectele importante pe care Ministerul Transporturilor, prin CNAIR SA, le deruleaza in acest an se numara și proiectarea…

- Proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures continua sa agite spiritele pe scena politica locala. Filiala PSD Iasi a reactionat ieri printr-un comunicat dupa ce societatea civila si opozitia politica au criticat neincluderea autostrazii pe lista proiectelor finantabile in acest an. „Proiectul nu a fost…

- Autostrada A8, cunoscuta ca Autostrada Unirii, tronsonul Targu Mures – Targu Neamt, va beneficia anul acesta de 9,3 milioane de lei de la Ministerul Transporturilor pentru elaborarea documentatiilor tehnico – economice, potrivit unui...

- Proiectul de buget va fi discutat in sedinta de guvern de marti, 5 ianuarie, a anuntat, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. In ceea ce priveste zona de investitii, el a precizat ca, spre exemplu, pentru autostrada Unirii, care va lega Moldova de vestul tarii se vor aloca toate sumele cerute de…

- O lege adoptata în Parlament la finalul anului trecut obliga Ministerul Transporturilor sa finanțeze an de an etapele pentru realzarea ,,Autostrazii Unirii", ce va face legatura între Târgu Mures, Neamt, Iasi și Ungheni.

- Fostul tenisman Ion Tiriac sustine ca intentia Ministerul Transporturilor de a construi o cale ferata care sa lege Gara de Nord din Capitala de Aeroportul Henri Coanda, in vederea organizarii la Bucuresti a un...