- Guvernul a discutat un portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) al Uniunii Europene și care, potrivit ministrului Transportului, insumeaza investiții minime de circa 14 miliarde de euro, din fonduri europene și finanțari internaționale.…

- Memorandumul este necesar pentru a oferi stabilitatea abordarii strategice in ceea ce inseamna pregatirea proiectelor de infrastructura de transport in perioada 2018-2027. Proiectele vor fi finanțate din fonduri europene, cat și din fonduri rambursabile de la Instituțiile Financiare Internaționale,…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Legatura rutiera cu Moldova reprezinta o prioritate absoluta ce cuprinde trei coridoare principale suprapuse cu reteaua Trans-Europeana de Transport, iar valoarea contractuala a acestor proiecte insumeaza 7,32 miliarde de euro, fara TVA, informeaza Ministerului Transporturilor. "Ministerul Transporturilor,…

- "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregatirii si gestiunii portofoliului de proiecte pentru finantarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 si post 2020 in conformitate cu Master Planul General de Transport. Conform prevederilor…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport are responsabilitatea pregatirii si gestiunii portofoliului de proiecte pentru finantarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 si post 2020 in conformitate cu Master Planul General de Transport. Conform prevederilor…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…

- Aproape 20.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Salaj, Suceava, Giurgiu si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Opt oficii postale express cu program non-stop, de sarbatori. Posta Romana vine in intampinarea clientilor, in perioada aglomerata care va urma cu ocazia sarbatorilor de iarna, si pune la dispozitie opt oficii postale express, cu program 24 de ore din 24, sase zile din sapte. Astfel, prin serviciul…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris. Manifestantii din Bucuresti…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- Vasile Marian a caștigat turneul A de la Cupa Radical Grup la șah. Pe locul secund s-a clasat basarabeanul Boris Nevednichy, podiumul fiind incheiat de un alt hușean, Bogdan Sava. In perioada 1-3 decembrie, Vasluiul a organizat cel mai puternic turneu de șah din zona Moldovei – “Cupa Radical Grup” –…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, un business de 196 mil. lei, intra pe piata cosmeticelor de lux prin lansarea gamei de produse Gerovital Luxury. Linia este formata din douasprezece produse, ce se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, fiind disponibila…

- Candidatii admisi la rezidentiat isi aleg posturile la Cluj Candidații admiși la examenul de rezidențiat iși aleg posturile in specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat Ministerului Sanatații. Alegerea posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se…

- Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in zilele duminica si luni, prin teleconferinta, in intervalul orar 9:00 - 21:00, in centrele universitare Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara.…

- Primul magazin Teilor din Oradea s-a deschis de cateva zile in centrul comercial și de diverstisment Lotus Center! “Fiecare bijuterie Teilor are o poveste, poarta o semnificație deosebita sau are prinse in montura pietre prețioase. Diamantele sunt amfitrioane insoțind aproape de fiecare…

- Toți cei 15 sportivi legitimați la „Kentai Dojo” s-au intors cu medalii de la Campionatul Național de Budokai, desfașurat la Galați. Cinci dintre ei au cucerit titlul național. Clubul Sportiv „Kentai Dojo” Barlad a participat, pe 19 noiembrie, la Campionatul Național de Budokai, gazduit de Sala Polivalenta…

- Paul Surugiu este artistul iubit care reușește, de dorua ori pe an, sa faca turnee naționale cu casa inchisa, fiind apreciat de un segment mare din populația Romaniei pentru sinceritatea, altruismul și generozitatea de care da mereu dovada. Firește ca marele sau succes, pe care-l știe toata lumea, in…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizat pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, continua extinderea in Moldova si inaugureaza primul magazin Gerovital din Galati, acoperind strategic intreaga regiune estica a tarii. In mai putin de jumatate de an, Farmec a inaugurat magazine la Iasi, Piatra Neamt, Suceava si, acum, la Galati.…

- Un eveniment sportiv de nivel national va fi organizat la Galati. Duminica 19 noiembrie, la sala Polivalenta Dunarea, de la ora 10.00, se va desfasura in organizarea Federatiei Romane de Budokai, presedinte galateanul Anatoly Davidov in colaborare cu Mixed Martial Arts Galati, Campionatul National de…

- UPDATE 18.50: Protestatarii au drapele si pancarte si scandeaza "Hotii!", "CCR - Sluga PSD" si "Pilonul ll nu e pentru voi", "PSD - ciuma rosie" si "Nu vrem sa fim o natie de hoti". Organizatorii au afirmat ca „sediul PSD nu este un obiectiv militar de siguranta nationala", astfel ca manifestantii…

- Programul #SuperCoders, organizat de Orange România, continua cu etapa a doua, un concurs național. Toți copiii cu vârste cuprinse între 10-13 ani, care au cunoștințe de baza de programare în Scratch sau code.org, sunt invitați sa se înscrie pe site-ul Orange pâna…

- ♦ Sphera Group a vandut majoritatea actiunilor catre investitorii institutionali la un pret de 29 lei ♦ Este a cincea listare in ultimul an la bursa din Bucuresti. Sphera Franchise Group, compania ce detine francizele de pe pietele din Romania si Moldova sau nord-estul Italiei…

- Mii de oameni protesteaza duminica seara in mai multe orase din tara. Printre aceste orase se numara si municipiul Baia Mare. La protest sunt prezente aproximativ 500 de persoane. La Cluj, precum si in Sibiu sunt peste o mie de persoane in strada. Cateva sute de persoane s-au adunat si in Brasov, peste…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara dar si in strainatate, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. UPDATE 1: Traficul rutier este blocat partial in Piata Victoriei, unde s-au adunat peste 1.500 de oameni care protesteaza…

- Platforma Romania 100 a lui Dacian Cioloș se alatura protestului de duminica seara, impotriva modificarilor la legile justiției. Printr-un ”apel la acțiune și implicare”, cei din Platforma Romania 100 transmit ca Romania este intr-un moment de cumpana, iar dincolo de orice dezbatere și argumente raționale,…

- Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor-sef de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna…

- Peste 60 de medici de familie din Argeș, au pichetat joi dimineața, Prefectura județului. Protestul, organizat in Piața Vasile Milea din Pitești, a fost unul pașnic, nemulțumirile medicilor vizand finanțarea serviciilor medicale, condițiile de lucru și deteriorarea relației medic - pacient. Doctorii…

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si textile, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, va inaugura joi un nou magazin, in orasul Fagaras, din judetul Brasov, ajungand la o retea de 51 de unitati pe piata locala. Noul magazin JYSK are o suprafata totala de 1.220…

- Cel mai ridicat nivel de liniște se inregistreaza in orașele Brașov, Sibiu și Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca și Slobozia. Potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, la polul opus, cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al nivelului de liniște sunt Alexandria,…

- „Halloween in Transylvania” va aduce si in acest an, in perioada 26-29 octombrie aproximativ 950 de studenti, beneficiari ai programului Erasmus+, care vor participa la mai multe activitati, printre care se numara si sarbatorirea Halloween-ului pe domeniul castelului Bran. In prezent, acestia studiaza…

- Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania a inregistrat o crestere trimestriala de 1,1% in al treilea trimestru al anului 2017, continuand tendinta ascendenta din ultima perioada, iar cresterea generala de la an la an a fost de 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Eurobank…

- Liga Nationala de handbal masculin a intrat intr-o pauza de aproximativ doua saptamani, dupa ce in aceasta dimineata s-a desfasurat si ultima partida oficiala (Poli Iasi – Dinamo 31-36, meci in devans din etapa a 9-a), inaintea reunirii echipei nationale. Saptamana viitoare, Romania se va afla intr-un…

- Retailerul online eMAG, cel mai mare jucator de pe piata din Romania, deschide maine, 12 octombrie, cel mai mare showroom din provincie, de aproape 900 de metri patrati, la Timisoara, si continua strategia de extindere in offline la nivel national. Timisoara devine, astfel, al doilea oras,…

- Sambata, in centrul Capitalei, incepe Festivalul International de Teatru "FEST (in) pe Bulevard", ocazie cu care Politia a impus restrictii de trafic. Spectacolul "Casting de public", concept si regie Mihai Lungeanu, va fi prezentat pe trotuarul din fata Teatrului Nottara, de la ora 16:30,…

- Guvernul a aprobat, joi, 5 octombrie, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 518.800 de lei, pentru sprijinirea a 200 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul…

- Actul normativ prevede ca ajutoarele de urgența vor fi acordate astfel: unui numar de 18 familii aflate in situații de necesitate cauzate de incendii, in suma totala de 82.400 lei, din judetele: Caraș-Severin, Ialomița, Neamț, Olt, Suceava, Teleorman și Vaslui; unui numar de 20 familii, din județul…

- Percheziții in Teleorman, București și alte 21 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 29 milioane euro in Eveniment / Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, au efectuat, joi, 53 de…

- Cazurile s-au inregistrat la urmatoarele grupe de varsta: Din totalul de 52 de cazuri, 31 au fost barbati si 21 de femei, iar in privinta mediului de provenienta sunt 27 de cazuri din mediul urban si 25 cazuri din mediul rural. In functie de judetul de expunere, cazurile de infectie…

- Potrivit unei statistici realizate de Institutul National de Statistica, in judetul Galati, mai mult de 10 angajati contribuie pentru 10 pensionari. Judetul cu cel mai mare numar de pensionari raportat la numarul de angajati este Teleorman, unde 10 muncitori sustin 17 pensionari. Valori care mai depasesc…