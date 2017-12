Stiri pe aceeasi tema

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București și Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București și Aeroportul Internațional Henri…

- Potrivit reprezentanților primariei, zona propusa a fi amenajata este delimitata de strazile Dunarea – Barzava – Calea Bogdaneștilor și cuprinde urmatoarele artere: Ștefan Nadașan, Eugen Todoran, Amzei, Corina Irineu, Prof. Alexandru Cișman, Acad. Aurel Barglazan, Bachus, Taborului, Semicerc și Vidin.…

- Asasinatul comis de Magdalena Serban in statia de metrou Dristor 1 a starnit revolta si in randul vedetelor din Romania. Printre cele care au reactionat se numara si Serban Huidu. Mesajul distribuit de el insa i-a adus un val de critici acide din partea internautilor, carora realizatorul TV le-a raspuns…

- Politia din Romania e in alerta dupa un nou incident petrecut la metrou. O femeie a sesizat autoritatile dupa ce a fost amenintata la statia de metrou Unirii.Ea a deus o plangere in care sustine ca o necunoscuta i-ar fi spus "nu scapi de mine".

- Sinuciderile si accidentele mortale la metrou ar putea fi impiedicate prin montarea de usi portpalier si automatizarea procesului de conducere a trenurilor, a declarat joi Gabriel Stanciu, director general al Alstom pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, la o intalnire cu presa. Alstom este…

- Regele Mihai a ajuns miercuri, 13 decembrie, pentru totdeauna in Romania. Trupul neinsufletit al Majestatii Sale a aterizat pe Aeroportul Otopeni, la ora 11.00. Pret de cateva minute, s-a oficiat o ceremonie religioasa in memoria acestuia. In aeronava Fortelor Aeriene Romane au fost prezenti si membri…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei, potrivit economica.net. Potrivit…

- FRF anunța ca Romania a fost repartizata in grupa cu Olanda in cazul in care ambele se vor califica la Campionatul European din 2020. UEFA a decis ca Bucureștiul și Amsterdamul sa gazduiasca impreuna meciurile din grupa C a Europeanului de peste 3 ani, iar acest lucru inseamna ca cele doua țari se vor…

- Magistrala 6 de metrou, 1 Mai – Otopeni, este cel mai avansat proiect al Metrorex, cu indicatorii tehnico-economici aprobati in Guvern anul trecut si exproprierile declansate anul acesta. Citeste si Contractul de consultanta pentru expropierea imobilelor de pe Magistrala 6 metrou a fost publicat…

- Aeroportul Otopeni va avea un sistem de recunoaștere faciala. Potrivit unui anunț de participare postat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura va fi de tip negociere, iar criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scazut. Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) aloca…

- „Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat pe 29 noiembrie cererea de finantare pentru proiectul „Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1,2, 3 si TL Metrou – Instalatii control acces” depus de Metrorex in calitate de beneficiar al finantarii…

- Strategia Primariei Hunedoara referitoare la criteriile de executare a lucrarilor de restaurare a Castelului Corvinilor, in baza unui contract cu finantare europeana in valoare de 5 milioane de euro, a fost validata de Agentia Nationala a Achizitiilor Publice (ANAP), contractul de lucrari de proiectare…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, anunta ca a semnat cererea de finantare pentru proiectul „Constructia Autostrazii Sebes-Turda-Faza II”, scrie Mediafax. „Obiectul principal al cererii de finantare este reprezentat de constructia a 70 km noi de autostrada,…

- Licitația de cumparare-vinzare a 39,2 la suta a BC Victoriabank va avea loc la Bursa de Valori a Moldovei la 16 ianuarie 2018. Acest pachet intenționeaza sa-l procure Banca Transilvania (din Romania), relateaza NOI.md. Valoarea totala a tranzacției este estimata la 766,5 milioane de lei. Potrivit datelor…

- Achizițiile publice a caror valoare este mai mica de 13.000 de lei nu vor mai fi obligatorii a fi realizate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), a anunțat ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica. El a declarat vineri, la Botoșani, ca Guvernul pregatește…

- Magistrala 6 de metrou Gara de Nord - Otopeni nu va fi realizata nici anul viitor, a anuntat secretarul de stat Dragos Titea. Lucrarile ar fi trebuit incepute in aceasta vara, dar nici macar nu au depasit faza de proiectare. In schimb, CFR si-a luat angajamentul ca va termina ruta de doi kilometri care…

- Schimbari majore in comerțul online, de Black Friday 2017. Ediția din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMAG și 1,1 milioane de produse comandate in valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea inițiala și…

- Licitatia lansata de Primaria municipiului Galati privind achizitia Sistemelor de Taxare Automata a Titlurilor de Calatorie (Sistemul AFC sau E-Ticketing), de Informare a Pasagerilor si Managementul Flotei are, in sfartit un castigator. Licitatia a fost lansata in data de 11.05.2017 si este ultima componenta…

- Reprezentanții Primariei Timișoara susțin ca reabilitarea Pieței Victoriei este prioritara, pentru ca anul 2021 sa ne gaseasca cu o piața ca noua. „Este prioritar sa reabilitam Piața Victoriei, pentru ca acolo tot pavajul este foarte distrus. Tot pavajul va fi schimbat cu piatra naturala,…

- O degajare de fum s-a produs luni dimineața in stația de metrou Piața Victoriei din cauza unui scurt circuit produs in zona unui izolator de tensiune, insa circulația trenurilor s-a desfașurat in condiții normale, a anunțat Metrorex, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Astazi, 6 noiembrie…

- In acest moment nu se circula pe tronsonul Izvor-Politehnica-Grozavești. "Ne grabim sa rezolvam problema. A avut loc un incident pe zona Eroilor-Politehnica. Trebuie sa vedem daca mai sunt probleme," a declarat directorul Metrorex, Marian Aldea. -in curs de actualizare- [citest…

- Cei de la Metrorex anunța ca dupa o discuție cu japonezii de la Agentia Internationala de Cooperare de la Tokyo, cea care finanțeaza 330 de milioane de euro din proiect, urmeza licitația pentru inceperea lucrarilor. Valoarea totala ar fi 1,3 miliarde de euro, potrivit autoritaților romane. Japonezii…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul Intenational Henri Coanda (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni), pe care agentia il finanteaza cu 330 milioane…

- "In ultimele noua luni, ritmul de lucru a fost de 30 de zile pe luna si se va munci in continuare. Vreau sa precizez faptul ca CNAIR nu construieste efectiv, ci face lucrul acesta prin antreprenori. Pe noi ne-a preocupat cel mai mult sa promovam intr-un ritm sustinut toate obiectivele de care Romania…

- Valoarea obiectivelor promovate in ultimele noua luni a ajuns la 14,8 miliarde de lei, la care se adauga doua miliarde de lei incarcate astazi (luni, n.r.) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a declarat, intr-o conferinta de specialitate, Stefan Ionita, directorul general al Companiei…

- Omul de afaceri Dorin Umbrarescu revine in forta in domeniul constructiilor de sosele, dupa ce in urma cu doi ani isi anunta retragerea, dezamagit ca pe aceasta piata nu mai este loc pentru firmele romanesti. Tehnostrade, firma detinuta de Umbrarescu, a depus oferta la licitatia pentru lucrari suplimentare…

- Romania va gazdui, in perioada 23 29 octombrie, meciurile grupei a zecea din prima faza de calificare la Campionatul European de fotbal Under 17, care se va disputa in Rusia, in 2018. Din serie fac parte Romania, Lituania, Luxemburg si Austria. Selectionerul reprezentativei tricolore, Sorin Colceag,…

- Circulația trenurilor pe Magistrala 2 de metrou, intre stațiile Piața Romana și Universitate, se desfașoara, incepand cu ora 11:30, pe un singur fir, la interval de aproximativ 12 minute, din cauza unui incident in apropiere de stația Universitate, informeaza Metrorex printr-un comunicat remis, sambata,…

- In orașul in care investitorii romani și straini au facut ca șomajul sa tinda catre zero, iar bugetul primariei este mai mare decat al multor capitale de județ din țara, se cheltuie o caruța de bani pe flori, ghivece și pe suporturile acestora. Peste un milion de lei, adica circa 230.000 de euro, s-au…