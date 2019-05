Ministerul Transporturilor amana reviziile si reparatiile la vagoanele de calatori ale CFR ca sa nu piarda calatori si sa nu isi strice imaginea

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se lauda ca va moderniza 300 de vagoane in acest an, CFR Calatori transmite catre Ministerul Transporturilor ca amana cu inca jumatate de an efectuarea reviziilor pentru sute de vagoane.

- CFR Calatori a comunicat catre Ministerul Transporturilor ca va amana cu inca jumatate de an efectuarea reviziilor pentru sute de vagoane. In perioada 1 iulie- 30 septembrie, revizia tehnica a sute de vagoane va expira.

- În timp ce Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se lauda ca va moderniza 300 de vagoane în acest an, CFR Calatori transmite catre Ministerul Transporturilor ca amâna cu înca jumatate de an efectuarea reviziilor pentru sute de

- CFR Calatori estimeaza pierderi de 431,05 milioane lei in acest an, la venituri totale de 2,136 miliarde lei, si va aloca 860,25 milioane lei pentru reparatii, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, actionarul…

- Reviziile, reparatiile si mentenanta locomotivelor si a vagoanelor vor costa anul acesta CFR Calatori peste 850 de milioane de lei, potrivit proiectului de buget pus in dezbatere pe site-ul Ministerului Transporturilor.

- CFR Calatori estimeaza pierderi de 431,05 milioane lei in acest an, la venituri totale de 2,136 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul companiei, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor. Totodată, compania va aloca 860,25 milioane lei pentru reparaţiile vagoanelor și…

- Companiile CFR Calatori și CFR vor raporta pierderi cumulate de aproape 100 milioane de euro in acest an, conform proiectelor de aprobare a bugetului pe 2019, elaborate de Ministerul Transporturilor. Cea mai mare gaura o va produce CFR Calatori, adica 92 milioane de euro. Fața de realizarile anului…

- Gara de Nord, cel mai mare nod de cale ferata din tara, pune in pericol milioane de calatori, an de an. Desi vorbim despre un monument istoric, cu aproape 150 de ani vechime, nicio autoritate nu s-a invrednicit sa-l repare. Oficialii se vaită că nu sunt bani, dar importante sume destinate…