Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat la data de 25 octombrie 2019 cererea de finantare pentru proiectul 'Constructia autostrazii Sibiu - Pitesti Sectiunile 1, 4 si 5', depus de C.N.A.I.R. in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si a transmis proiectul la Comisia Europeana, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, sambata, AGERPRES.



Proiectul, in integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 sectiuni ce traverseaza…