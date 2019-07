Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a elaborat doua proiecte de acte normative care prevad noi reglementari referitoare la ingrijirile medicale necesare pentru pacienții cu arsuri. Primul proiect de Ordin reglementeaza condițiile in care se realizeaza transferul in strainatate al pacientului cu arsuri. Acesta prevede…

- Posibile modificari in domeniul tratarii pacientilor cu arsuri grave Foto: Arhiva. Schimbari importante pentru tratarea pacientilor cu arsuri sunt propuse de Ministerul Sanatatii. Au fost elaborate doua ordine de ministru, care se afla în dezbatere publica pe site-ul institutiei.…

- Transferul pacienților in strainatate se va face doar in cazul in care toate paturile centrelor din țara sunt ocupate, iar decizia va aparține unei comisii de analiza. Ministerul Sanatații a anunțat ieri prin intermediul unui comunicat ca au fost lansate in dezbatere publica pe site-ul propriu doua…

- Ministerul Sanatatii a elaborat doua proiecte de acte normative care prevad noi reglementari referitoare la ingrijirile medicale necesare pentru pacientii cu arsuri. Ministrul Sorina Pintea si-a exprimat convingerea ca odata cu aprobarea acestora nu vor mai exista sincope in ceea ce priveste…

- "S-au facut toate demersurile necesare pentru ca Mihaela Iacob (41 de ani), pacienta din Timișoara care a suferit arsuri pe 50% din suprafata corpului, sa beneficieze de ingrijirile medicale necesare in acest caz, deși nu era asigurata medical", este reacția Ministerul Sanatații (MS), dupa articolul…

- Tiramisu. Rețeta de Tiramisu este un desert excelent si elegant, cu radacini adânc înfipte în Italia. Rețeta Tiramisu este prajitura ideala pentru iubitorii de cafea si brânza mascarpone.

- La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea documentarii activitații infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului…

- In Romania activeaza 75.702 de grupuri de companii controlate din strainatate, Germania, Franta ṣi Italia ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, informeaza INS.In anul 2017, au fost identificate 80.905 grupuri de intreprinderi,…