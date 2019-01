Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala ordonanta pentru completarea Legii nr. 95 din anul 2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Conform notei de fundamentare, care este insotita de textul ordonantei, prin completarea propusa in proiectul ordonantei, Ministerul Sanatatii isi…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a susținut astazi, 12 decembrie 2018, in Ședința de Plen a Camerei Deputaților, o declarație politica cu tema „Ministerul Sanatații este pregatit pentru a prelua mandatul președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.” Maricela Cobuz a precizat ca…

- O strategie referitoare la persoanele cu HIV/SIDA va fi prezentata vineri de catre reprezentantii Agentiei Nationale de Programe si ai Ministerului Sanatatii, a anuntat ministrul Sorina Pintea, informeaza AGERPRES . “Strategia este in dezbatere in acest moment la Ministerul Sanatatii. Din punctul nostru…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat faptul ca CONSTANTINESCU MIHAI, Șef Serviciu Audit Public in cadrul Ministerului Sanatații, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 06 iunie 2017 – 05 ianuarie 2018, intrucat a deținut simultan funcția de Șef Serviciu Audit Public din Ministerul…

- Agentia Nationala de Integritate arata, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca Mihai Constantinescu, sef Serviciu Audit Public in Ministerul Sanatatii, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 6 iunie 2017 - 5 ianuarie 2018, intrucat a detinut simultan functia de sef Serviciu Audit…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat faptul ca CONSTANTINESCU MIHAI, Șef Serviciu Audit Public in cadrul Ministerului Sanatații, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 06 iunie 2017 – 05 ianuarie 2018, intrucat a deținut simultan funcția de Șef Serviciu Audit Public din Ministerul…

- Proiectul are ca obiectiv general formularea si promovarea de propuneri alternative viabile la politicile de sanatate publica initiate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, propuneri care sa creasca accesibilitatea și calitatea actului medical catre populatie. Reprezentanții…