Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a decis sa sesizeze Colegiul Medicilor pentru a verifica conduita terapeutica în cazul copilului mort la Spitalul Sanador, precizând ca din raportul preliminar al controlului Directiei de Sanatate Publica reiese ca s-au respectat

- Sorina Pintea a declarat, luni, referitor la cazul copilului care a murit in urma unei operatii la un spital privat din Capitala, ca DSP a trimis Corpul de Control pentru verificari, subliniind ca exista deja un raport preliminar. Pintea a spus ca MS poate sesiza Parchetul si Colegiul Medicilor.

- Cazul copilului de un an si 10 luni care a murit intr-un spital din reteaua privata Sanador ia amploare. Dupa ce politia face cercetari pentru ucidere din culpa, o echipa a Directiei de Sanatate Publica Bucuresti se afla in spital pentru a verifica daca procedurile au fost sau nu respectate.

- Dupa ce o echipa de control de la Ministerul Sanatatii, dar si altele de la CNAS si Directia de Sanatate Publica Bucuresti au avut in atentie Spitalul Universitar din Capitala, unitatea medicala unde, dupa cum se stie deja, doi asistenti medicali au fost in greva foamei, in august, ministrul a anuntat…

- Personalul medical din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Constanta este afectat de o adresa pe care au transmis o Directia de Sanatate Publica Constanta si Ministerul Sanatatii. Aceasta vizeaza distribuirea voucherelor de vacanta personalului medical din cadrul SPAS. Cele doua institutii…

- Nu se cunoaste numarul exact al bolnavilor care au nevoie de transplant si nici nu exista inca o prioritizare a pacientilor in functie de urgenta sau de inscrierea pe lista, sustine ministrul Sanatatii Sorina Pintea, precizand ca nici macar directorul Agentiei Nationale de Transplant nu cunoaste aceste…

- "Adunam date zilele trecute pentru acele proiecte retrospective, pentru Programul Operational Regional, putem recupera investitiile facute incepand cu 1 ianuarie 2014. Discutam cu colegul meu de la Unitatea de Implementare a Bancii Mondiale. Un pat pentru arsi, terapie intensiva, a fost achizitionat…