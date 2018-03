Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, in valoare de 10,46 milioane de lei (2,25 milioane de euro) unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Toate…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI) a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12% fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Caroline Wozniacki a câstigat finala Australian Open în fata Simonei Halep si a încasat un cec de aproximativ 2,5 milioane de dolari americani din partea organizatorilor pentru aceasta performanta.

- Eugenie Bouchard (23 de ani, 116 WTA) a caștigat procesul cu Federația Americana de Tenis, in urma unui incident petrecut la ediția din 2015 a turneului de la US Open. Eugenie Bouchard va primi despagubiri serioase de la Federația Americana de tenis. Asta a decis juriul unui tribunal din New York, dupa…

- Ministerul Muncii vrea sa comaseze agentiile guvernamentale aflate in subordinea sa, intr-o singura institutie. Este vorba despre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Inspectia Muncii, Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS),…

- "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedește dezinteres total. Pe doua guverne PSD le-a durut fix in spate ca au promis spitale regionale și ca pot fi facute pe bani europeni.PSD trebuie sa lase orgoliul și sa faca urgent la Ministerul Sanatații un grup de specialiști, fara…

- ♦ „Dividendele la multe companii se anunta consistente, dar ramane problema sustenabilitatii acestora in anii urmatori (acum sunt rate de alocare mari aplicate la profituri mari)“ ♦ Statul, actionarul majoritar, si-a exprimat intentia de a solicita 90% din profiturile realizate in 2017 de companii.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca luni dupa-amiaza, dupa ce a anuntat rezultatul licitatiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit o serie de amenintari, prin care i se re...

- Curtea de Conturi a descoperit plati nelegale de peste 3,96 milioane de lei la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), si de 8,3 milioane de lei la agentiile judetene de profil, potrivit Raportului pe 2016 al CC.

- Rezultatele preliminare ale companiei farmaceutice Remedia Deva (RMAH) pentru anul 2017 indica o cifra de afaceri de 351,2 milioane lei, in crestere cu aproape 40% fata de anul precedent, si un profit de 3 ori mai mare. Avand in vedere piata de medicamente si produse farmaceutice de peste 3 miliarde…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, vrea sa achizitioneze doua autospeciale PSI de interventie rapida si asistenta la aeronava, precum si servicii de intretinere si reparatii pentru sistemele de detectare a explozibililor din dotarea…

- Un grup de soferi din Maine, SUA, a dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca 5 milioane de dolari drept despagubire, conform CNN.

- In 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit sa primeasca despagubiri in valoare de milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor, iar zborurile catre Turcia detin recordul la aceste capitole.

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Gigantul american in domeniul comertului online Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de...

- Gigantul american in domeniul comertului online Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro.

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Costurile ridicate din domeniul medical reprezinta o problema la nivel mondial. Companiile de asigurari medicale si industria farmaceutica obtin anual profituri uriase. Totusi, trei dintre cele mai mari corporatii din S.U.A. si din lume considera ca sanatatea nu ar trebui sa reprezinte o afacere. Amazon,…

- Ministerul Sanatatii (MS) cumpara, printr-o procedura de licitatie deschisa, doze de vaccin hexavalent cu peste 76 de milioane de lei, potrivit unui anunt publicat in SEAP, informeaza Agerpres. Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu o durata de 48 de luni ...

- Companiile grupului Gas Natural Fenosa in Moldova au anunțat inceperea licitației pentru procurarea energiei electrice pentru necesitatile consumatorilor sai in perioada 01.04.2018 - 31.03.2019, transmite NOI.md. Potrivit comunicatului Gas Natural Fenosa in Moldova licitația se desfașoara conform Legii…

- Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane militare de la IVECO Defence Vehicles care vor costa aproximativ 128 de milioane de lei, conform unui anunt de atribuire publicat marti in SEAP. Livrarea camioanelor 6X6 Iveco DV High Mobility Truck ar urma sa se faca in decurs de 11…

- Transelectrica a atribuit companiei Teletrans un contract în valoare de aproape 4,6 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta a sistemului de contorizare locala la nivelul propriilor statii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achizitii…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Romania TV a incasat in jur de 4,5-5,2 milioane de euro, suma asemanatoare ca si in cazul Digi 24. Postul RCS- RDS pus mana pe 4,5-4,8 milioane de euro in 2017. Realitatea TV a luat 3 milioane de euro din publicitate, in timp ce B1 TV 1,8-2,2 milioane de euro, conform sursei citate.

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a avut anul trecut o valoare de 4-4,6 mld. euro, potrivit estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte. In evaluarea pietei au fost luate in calcul 105 tranzactii cu o valoare de peste 5 milioane de euro. “Activitatea de M & A a continuat…

- Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)....

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Cele doua spitale din Oradea urmeaza sa treaca printr-un proces complet de reabilitare. Costurile lucrarilor se ridica la 8 milioane de euro pentru Spitalul Municipal, respectiv 7,7 milioane de euro la Spitalul Județean. In urmatoarele doua luni va avea loc finalizarea proiectarii,…

- Companiile farmaceutice de pe bursa si-au rasplatit actionarii cu peste jumatate de miliard de lei dupa startul crizei din 2008. Anii 2009-2010 au marcat o blocare a distributiilor de dividende in majoritatea cazurilor, insa ulterior acestea au revenit odata cu profitul inregistrat de firmele din…

- Blocul operator de la Spitalul Județean de Urgența Bacau va fi modernizat cu fonduri de la Ministerul Sanatații și Compania Naționala de Investiții (CNI). Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, a declarat ca investiția va fi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Companiile care au castigat licitatia pentru realizarea unui tunel sub Dunare, in dreptul orasului Galati, cheama in judecata Primaria si Consiliul Local deoarece au refuzat sa continue proiectul. Concernul international doreste sa inceapa lucrarea estimata la peste 230 de milioane de euro.

- CFR Cluj a anunțat azi transferurile lui Valentin Costache și George Țucudean, fotbaliști veniți de la Dinamo, respectiv Viitorul Constanța. Pentru ambii ardelenii au platit sume considerabile. Valentin Costache (19 ani) a venit la CFR Cluj in schimbul a 750.000 de euro. Mijlocașul ofensiv era considerat…

- Un american din New Hampshire a castigat 560 milioane de dolari la loteria Powerball , la doua zile dupa ce un norocos din Florida castigase 450 milioane de dolari. Oficiali din cadrul loteriei au anuntat, aseara, ca este prentru prima ...

- Șase companii care activau pe piața comercializarii de contoare pentru masurarea energiei electrice au fost amendate de Consiliul Concurenței. In urma investigației, CC a constatat ca firmele au incheiat ințelegeri anticoncurențiale care au dus la creșterea artificiala a prețurilor achitate de consumatori.…

- In 4 ianuarie a fost publicat pe S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achizitii Publice) Anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”, contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea…

- Artego Targu Jiu va furniza și anul acesta benzi de cauciuc Complexului Energetic Oltenia, caștigand licitația organizata de compania energetica. Este vorba de un contract cadru pe 24 de luni, imparțit pe loturi, Artego fiind...

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- Licitatia deschisa pentru brandul FC Farul, derulata marti dupa-amiaza, a fost una de-a dreptul dramatica, sase persoane urcand suma, intr-o spirala nebuneasca, de la pretul de pornire, putin peste 14.000 de lei, pana la peste 900.000 de lei plus TVA. In final, batalia a fost castigata de Eugen Palcu,…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- Peste 47,38 milioane de lei, adica aproximativ 10,5 milioane de euro intentioneaza sa cheltuiasca administratia judeteana din Bistrita-Nasaud pentru proiectarea si lucrarile de modernizare a unui tronson de 6 km, ramas restant din primul lot de pe DJ 172 D – Poarta Transilvaniei. In medie, kilometrul…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a anuntat ca a castigat patru proiecte depuse pentru finantare in competitia „Proiecte complexe realizate in consortii CDI (PCCDI)”.

- Nu este nici un fel de secret faptul ca YouTube este mult mai urmarit de catre copii decat televizorul. Asta a ajutat foarte multi creatori de continut sa-si puna la punct o baza de fani, iar banii au inceput sa curga fara oprire.

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Licitația pentru realizarea proiectului tehnic la stadionul de atletism din Craiova a fost urcata in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și se afla in etapa de verificare. Firma care va caștiga proiectarea va avea trei luni la dispoziție sa ...