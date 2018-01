Ministerul Sanatatii va controla panourile publicitare pe teme de sanatate publica

Stiri pe aceeasi tema

- Directiile de sanatate publica vor controla incepand de joi toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, la solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, in contextul in care in unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri…

- Scandalul panourilor anti-vaccinare din Brasov, Cluj si Iasi: Afisajele care promoveaza campanii de sanatate publica, verificate Directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel…

- La solicitarea ministrului Sanatații, Directiile de sanatate publica vor controla, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate, in contextul in care in unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- La solicitarea ministrului Sanatații, Florian Bodog direcțiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. “In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca, incepand de joi, directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel national, au aparut aviziere cu mesaje impotriva vaccinarii.

- In unele orase au aparut, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii, iar ministrul Sanatatii spune ca a solicitat inspectorilor sanitari sa verifice si sa sanctioneze promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizeza sanatatea publica si care nu au avizul Ministerului…

- La solicitarea ministrului Sanatații, prof.dr. Florian BODOG, direcțiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat oficial. “€In…

- In unele orase au aparut, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii, iar ministrul Sanatatii spune ca a solicitat inspectorilor sanitari sa verifice si sa sanctioneze promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizeza sanatatea publica si care nu au avizul Ministerului…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- La solicitarea ministrului Sanatatii, prof.dr. Florian BODOG, directiile de sanatate publica vor controla incepand de joi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. "In unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut,…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Centrul Operativ de Urgența al Ministerului Sanatații colaboreaza cu Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” pentru redirecționarea cu prioritate a pacienților care necesita ventilație mecanica catre alte spitale , situația urmand sa fie rezolvata pana in 8 ianuarie, anunța Ministerul…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Secretarul de stat Raed Arafat, critica montarea panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor montate in Brasov, Iasi si Cluj, subliniind ca acestea reprezinta "un atentat la sanatatea publica". Arafat atrage atentia ca mesajul este "fals si periculos" si submineaza toate eforturile…

- "Sustin si sprijin orice medic care doreste sa munceasca in tara sa pentru pacientii romani si pentru sistemul nostru de sanatate. Insa Rezidentiatul este un concurs, nu un examen, avand o limita de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregatire a centrelor universitare si cu resursele financiare…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- O delegatie a Societații Naționale de Medicina Familiei (SNMF) si Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a avut intalniri in acest inceput de saptamana atat luni, 11 decembrie, la sediul Ministerului Sanatații cu Ministrul Sanatatii, domnul Florian Bodog, cat si marți, la sediul…

- Intr-un mesaj postat, vineri, pe Facebook, Vlad Voiculescu aminteste despre cazul femeii care a murit la Alba Iulia din cauza lipsei imunoglubulinei si despre reactia Guvernului, respectiv a Ministerului Sanatatii. "Marti, premierul Tudose convoca sefii autoritatilor din sanatate si producatorii…

- Ministrul Sanatatii, prof. dr. Florian Bodog, s a intalnit astazi cu reprezentantii producatorilor de medicamente din cadrul Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si din Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente, informeaza Ministerul Sanatatii. La intalnire au mai…

- Ministerul Sanatatii anunta printr-un comunicat de presa ca ministrul Florian Bodog s-a intalnit joi cu reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si ai Asociatei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, stabilind infiintarea unui grup de lucru asumat prin Ordin…

- Astazi a avut loc la Guvern o intalnire a primului ministru, Mihai Tudose si a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu producatorii si distribuitorii de imunoglobulina. La aceasta intalnire au mai participat seful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, secretarul de stat in Ministerul…

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- „La nivelul Ministerului Sanatatii, s-a infiintat o structura de urgenta, care are rolul de a directiona stocurile identificate de imunoglobulina in unitatile sanitare din tara catre cazurile urgente de imunodeficienta primara, care necesita tratament imediat. Va fi infiintata o linie telefonica…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca astazi a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu. ‘Astazi a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, conform anuntului furnizorului de vaccin catre Ministerul Sanatatii‘, releva un comunicat al MS. Contractul…

- Ministerul Sanatații a anunțat miercuri ca a semnat contractul pentru achiziționarea unui milion de doze de vaccin antigripal necesare pentru continuarea campaniei gratuite de imunizare. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri AGERPRES, Ministerul Sanatații a transmis catre furnizorul de vaccin…

- De asemenea, Ministerul Sanatații a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitațile de doze repartizate fiecarei direcții de sanatate publica, iar de saptamana viitoare furnizorul va incepe livrarea in teritoriu. Direcțiile de sanatate publica vor primi cantitațile de vaccin solicitate, ...

- Guvernul discuta, miercuri, o Ordonanta de urgenta care prevede ca utilizarea fara drept a cardului de sanatate este infractiune. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in debutul ședinței de Guvern. „Avem o ordonanta de urgenta astazi pentru a modifica Legea 95 in sensul alinierii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- „In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura pe un numar de 3.565 locuri si posturi pentru medicina, 258 locuri pentru medicina dentara si 136 locuri si posturipentru farmacie", potrivit Ministerului Sanatatii (MS). Conform…

- „In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura pe un numar de 3.565 locuri si posturi pentru medicina, 258 locuri pentru medicina dentara si 136 locuri si posturipentru farmacie”, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). Conform…

- Conform sursei citate, fata de anii anteriori, vor fi achizitionate cantitati duble de vaccin antigripal, fapt care va permite vaccinarea unui numar mai mare de persoane. Dupa 10 zile de la incheierea procedurii de licitatie electronica, perioada prevazuta prin lege pentru formularea contestatiilor,…

- Reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, membri ai Aliantei Nationale pentru Boli Rare, coordonatorii centrelor de expertiza pentru boli rare din Romania, membri ai Retelelor Europene de Referinta, oficiali ai Directiei de Sanatate Publica Salaj, pacienti si…

- Totodata, membrii Senatului UMF au cerut Ministerului Sanatatii sa dispuna rezilierea contractelor "ilegale" incheiate cu Universitatea privata "Titu Maiorescu". "Membrii Senatului UMF 'Carol Davila' din Bucuresti isi exprima ingrijorarea si nedumerirea fata de ilegalitatile intreprinse…

- Ministrul Sanatatii, prof.dr. Florian Bodog, a avut joi o noua intalnire cu producatorii de imunoglobulina, care l-au asigurat ca la sfarsitul saptamanii viitoare, pe piata vor intra 900 de flacoane de imunoglobulina utilizata la tratarea imunodeficientelor primare, fiind in derulare negocieri pentru…

- In plus, FACIAS anunța ca va acorda consiliere juridica gratuita tuturor celor care vor dori sa dea in judecata MS și celelalte autoritați responsabile de repercusiunile pe care aceasta criza le va avea. "In acest moment, in țara noastra, sunt peste 500 de persoane care nu pot urma tratamentul…

- Lista de medicamente compensate și gratuite a fost actualizata trimestrial anul acesta și au fost introduse 33 de molecule inovatoare, precizeaza Ministerul Sanatații intr-un comunicat remis presei. Aceste tratamente noi sunt destinate atat pacienților care sufera de boli pentru care nu exista alternativa…

- Primele 900 de flacoane de imunoglobulina pentru tratarea sindroamelor de imunodeficienta primara vor fi livrate pe piata din Romania in aceasta luna, urmand ca o noua transa de 3000 flacoane sa fie asigurata in luna ianuarie a anului viitor, sustine Ministerul Sanatatii. Potrivit Ministerului…

- Conform sursei citate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit miercuri cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania,…

- Pentru ca lipsurile din sistemul sanitar ii impiedica sa-și practice meseria in condițiie decente, peste 20 de tineri medici și mediciniști cer printr-o scrisoare deschisa, trimisa Ministrului Sanatații, imbunatațirea condițiilor de studiu și de practica a medicinei in Romania. Altfel, nu se poate reduce…

- Zeci de parinți și pacienți disperați ca nu mai gasesc de cateva luni imunoglobulina pe piața au protestat astazi in fața Ministerului Sanatații. Florian Bodog le-a transmis ca va achiziționa produsul pe nevoi speciale.

- Sesizat, ca urmare a anchetei jurnalistice a cotidianului ZIUA de Constanta, cu privire la inchiderea "pe mutesteldquo; si cu grave consecinte a Centrului de Ingrijiri Paliative "Casa Soareluildquo;, deputatul PMP Constanta Robert Nicolae Turcescu a adresat in luna septembrie o interpelare ministrului…

- Sindicatele din Sanatate, care joi au organizat un miting in Capitala la care au luat parte aproximativ 5.000 de oameni, vor avea noi discutii, vineri, cu ministrii Florian Bodog si Olguta Vasilescu. Negocierile vor avea loc incepand cu ora 10.00, la Ministerul Sanatatii, titreaza News.ro. Liderul Sanitas,…

- Societatea de Boli Infecțioase și HIV/SIDA și Asociația S.O.S. Drepturile Pacienților a lansat o noua campanie de testare gratuita pentru depistarea hepatitei C. Proiectul este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ si cu susținerea…

- Dupa ce moțiunea simpla a fost respinsa, Florian Bodog a declarat in fața oamenilor ca legea salarizarii nu va afecta sporurile salariaților din Sanatate.Citește și: Dragnea recunoaște GREȘEALA de la Moțiunea pe sanatate: 'Am votat PENTRU' "Exista doua variante de regulament de sporuri…

- Deputatii vor supune miercuri la vot motiunea simpla denumita “PSD dauneaza grav sanatatii”. Dupa ce a fost dezbatuta de deputati, motiunea indreptata impotriva actualului sef de la Ministerul Sanatatii va fi supusa in cursul acestei zile votului final, in Camera. Florian Bodog a fost deunazi in plenul…

- Romania va beneficia, in urma accesarii fondurilor europene, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea a 5 programe de depistare precoce (screening), a anuntat ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Este vorba despre cancerul de col uterin, cancerul de san, tuberculoza, hepatitele B,C și D, pentru…