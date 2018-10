Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a reactionat la apelul disperat al unei mame a carei fetita are nevoie urgenta de transplant de plamani. S-a luat deja legatura cu mai multe clinici din Europa pentru ca fetita sa beneficieze de interventie, o varianta fiind Italia. Specialistii din sistem au explicat pentru „Adevarul”…

- Cei mai pregatiti caini in operatiuni de salvare din Europa de Est si-au demonstrat calitatile la Craiova. Au fost testate la probe multiple echipe din Germania, Rusia, Ucraina, Ungaria, Italia, Austria, Bulgaria si Romania.

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- Comisarul european pentru buget, germanul Gunther Oettinger, sustine ca Romania, alaturi de Polonia, Ungaria si Italia vor sa distruga sau sa slabeasca UE si, de aceea, proiectul european este in pericol de moarte. "Unii din Europa vor sa o slabeasca sau sa o distruga -…

- VIVO! Baia Mare va invita in acest weekend (24-26 august) sa vizitati traditionala expozitie de creatii LEGO® realizata in parteneriat cu Asociatia Brickenburg, asociatie a fanilor LEGO(R) din Romania. In cadrul expozitiei, cei mici si cei mari vor avea posibilitatea de a testa moduri de combinare a…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…