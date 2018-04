Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a aflat luni, in comuna giurgiuveana Gostinari, unde, cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii, a dat startul unei campanii de constientizare a populatiei. „In fiecare an Organizatia Mondiala a Sanatatii are un slogan pentru Ziua Mondiala a Sanatatii, anul acesta…

- Noul contract-cadru in domeniul sanatatii Noul contract-cadru în domeniul sanatatii pentru acest an a intrat duminica în vigoare. Care sunt principalele prevederi ale documentului, ne spune Nicoleta Stoian: "Noul contract-cadru în domeniul sanatatii prevede ca,…

- Aproximativ doua sute de sindicalisti Sanitas picheteaza, marti, sediul Ministerului Sanatatii, actiunea facand parte din calendarul anuntat al protestelor care se va incheia cu un miting in luna aprilie. Sindicalistii cer egalitate, respect si majorarea salariilor pentru toti angajatii din sanatate…

- Aceștia spun ca adoptarea unui proiect legislativ in acest sens s-a facut fara consultarea organismului profesional care-i reprezinta, fapt ce contravine legii. Reprezentanții Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul de Sanatate și-au declarat astazi, public, nemulțumirea fața…

- Folosinta si intretinerea spatiului destinat activitatii agentilor economici este unul dintre cele mai delicate subiecte atunci cand vine vorba de costurile unei afaceri. Chiria este principalul factor luat in calcul atunci cand spatiul alocat nu este proprietatea agentului comercial, dar o importanta…

- Ziua de 24 martie este dedicata luptei impotriva tuberculozei. Boala, considerata candva de nevindecat, inca afecteaza un numar impresionant de oameni, clasand Romania pe un rusinos loc cinci in Europa, la numarul de imbolnaviri. Milioane de oameni isi pierd viata in fiecare an din cauza acestei maladii,…

- In urma avertizarii meteorologice emise de INMH pentru perioada urmatoare, Ministerul Sanatatii a solicitat astazi directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile care se impun pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile, informeaza Ministerul Sanatatii.…

- Cei care nu sunt asigurați pot sa beneficieze, in ambulatoriu, de consultații pentru situațiile de urgența medico-chirurgicala, pentru supravegherea și depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic, de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei, precum și de servicii de planificare familiala. Vor…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara pe 12 martie, ”au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca in perioada 07-26 martie 2018, sunt așteptate dosarele de nominalizare pentru Gala Premiilor in Sanatate 2018, ediția a V-a.

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea…

- Noutațile privind proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind asistența medicala in perioada 2018-2019 cuprinde o serie de noutati referitoare la cresterea accesului persoanelor asigurate la servicii si dispozitive medicale, la finantarea activitatii furnizorilor de servicii…

- Ministerul Sanatatii din țara noastra a transmis, miercuri, recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste recomandarile, preventia si tratamentul afectiunilor cauzate de temperaturile extrem de scazute care au afectat Batranul Continent, deci implicit și...

- Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste preventia si tratamentul afectiunilor cauzate de temperaturile extrem de scazute.

- Cel mult 5.000 de persoane care activeaza in domeniul Sanatatii au pierdut la salariu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei, a declarat, luni, Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Dr. Quinn: Ce este tulburarea obsesiv-compulsiva (TOC) Cum poți ști daca suferi de aceasta afecțiune? Ești obsedata de ordine și curațenie? Nu suporți nicio scama pe covor? Te privești în oglinda și nu îți place niciodata ce vezi? Atunci, s-ar putea sa suferi de tulburare obsesiv-compulsiva.…

- Protocolul de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost simplificat și clarificat, astfel incat medicii prescriptori sa poata oferi tratamente tuturor pacienților…

- Deputatul PSD Dambovița, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputaților, a venit in cadrul unei conferințe de presa și a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovița,…

- Avand in vedere numarul alarmant al galatenilor diagnosticati cu viroze si gripa in acest sezon rece, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati prezinta masurile de prevenire a acestor doua boli specifice anotimpului rece. Masurile de prevenire a infectiilor respiratorii din sezonul rece se refera la…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. Potrivit documentului, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi,…

- Vești bune pentru romanii diagnosticați cu maladia secolului, cancer! Autoritațile continua dezvoltarea programului național de oncologie. A fost marit considerabil bugetul necesar desfașurarii programului și au fost adoptate noi reglementari care ușureaza accesul pacienților la diagnostic și tratament…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. El e cunoscut ...

- Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre de resuscitare. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar primele manevre de resuscitare i-au fost efectuate de secretar de stat Cristian Grasu, prezent la discutii. Medicii au reusit sa il stabilizeze si va fi…

- Alte 1.000 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania pana in aprilie, pe langa celelalte peste 2.000 de doze ce vor mai fi trimise saptamana aceasta, anunța ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am ajuns la o intelegere cu distribuitorii si o parte din producatori, astfel incat in acest moment,…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze, pana in martie, un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate, dupa ce Consiliul National al Federatiei Sanitas a solicitat guvernului sa gaseasca solutii viabile pentru ca salariile tuturor categoriilor profesionale…

- Ministerul Sanatatii intentioneaza sa creeze o agentie care sa adune date din sistemul medical, a declarat marti secretarul de stat Corina Pop. Agentia va colecta, sub patronajul MS, toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ”Agentia de date inseamna sa aduni toate…

- Compania Nationala "Unifarm" SA a informat Ministerul Sanatatii ca au intrat in tara luni si urmeaza sa fie distribuite catre spitale o mie de doze de imunoglobulina pentru tratamentul imunodeficientelor primare.Compania Nationala ”Unifarm” SA a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul diminetii de…

- Asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara Protestele medicilor de familie din ultimele luni au determinat reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa vina cu soluții in ceea ce ...

- Servicii medicale in plus pentru asiguratii in sistemul de sanatate. Asa promit mai marii din sanatate, care au introdus investigatii noi in pachetul de baza, care intra in vigoare in iulie.

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Ministerul Sanatatii recomanda continuarea vaccinarii antigripale la nivelul cabinetelor medicilor de familie, in special pentru persoanele din categoriile la risc recomandate de Organizația Mondiala a Sanatații (copii și adulți cu boli cronice – respiratorii, metabolice, renale, cardiovasculare, HIV/SIDA,…

- Alte patru decese cauzate de gripa, in ianuarie 2018. Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, la nivel național, printre care o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, anunța joi, 1 februarie, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT).…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca atat ea cat si primarii de sectoare ii propun pe Rodica Nasar la Ministerul Sanatatii, pe George Ivascu la Cultura si pe Ecaterina Andronescu la Educatie. De asemenea, edilul si-a anuntat sustinerea pentru revenirea Rovanei Plumb.

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor cu organismele profesionale…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt noutati ale Contractului-cadru pe anul 2018 fata de cel pe anul 2017 (a carui aplicabilitate…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea…

- CNAS a anuntat, marti, ca varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor…

- Europarlamentarul Cristian Busoi, vicepreședinte PNL- Sanatate, Munca și Protecție Sociala, aduce critici vehemente Ministerului Sanatatii privind felul in care a raspuns privind cazul bebelusului decedat la Spitalul Sf. Pantelimon din cauza infectiile contractate. Redam mai jos integral comunicatul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a mers luni, la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul in care medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. Totodata, vicepresedintele Comisiei de Sanatate a…

- Dependenta de jocuri video, pe lista afectiunilor mintale. Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, 5 ianuarie, la Geneva, in Elveția, un purtator…

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- • Medicii de familie din Buzau au aceptat sa emita in continuare retete gratuite sau compensate Toti medicii de familie din Buzau au semnat actele prin care isi prelungesc contractele cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Presedintele director general al CJAS Buzau, Raluca Alexandru, precizeaza,…

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…