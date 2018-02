Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii recomanda populatiei ca in zilele cu temperaturi scazute sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii si sa consume alimente bogate in proteine, fructe si legume. Ministerul…

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi sustine ca Romania pierde banii europeni pentru spitalele regionale si subliniaza ca la Ministerul Sanatatii trebuie constituit un grup de lucru din specialisti. "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedeste dezinteres total. Pe…

- A fost inregistrat al doilea caz de rujeola in tara noastra. Potrivit reprezentantilor Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, este vorba despre o fetita de șapte ani care a fost impreuna cu parinții in Ucraina.

- Pentru prevenirea imbolnavirilor de gripa, Ministerul Sanatatii a solicitat directiilor de sanatate publica sa se asigure ca unitatile sanitare din subordine instituie toate masurile necesare pentru protectia personalului si a pacientilor. Astfel, managerii de spitale au obligatia sa se asigure ca sunt…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, in timpul intalnirii informale dintre Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii si reprezentantii sindicatelor din domeniu, unui reprezentant al Confederatiei Sindicale Meridian, cunoscut cu afectiuni cardiace, i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator. Secretarul…

- Ministerul Sanatații anunța, in cadrul raspunsului la interpelarea deputatului PSD de București Beatrice Tudor, ca este in curs de adoptare a unui nou protocol de triaj al pacienților din centrele sau unitațile de primiri urgențe, in condițiile in care numarul de pacienți care se prezinta la aceste…

- Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor Unica iți prezinta trei posibile cauze pentru care tenul tau ar putea avea de suferit. Expunerea prelungita la soare, alimentația necorespunzatoare și o rutina precara de ingrijire a pielii sunt cateva dintre motivele pentru care tenul tau ar putea arata tern și cu…

- Unul dintre cei 11 bolnavi de cancer diagnosticati cu virusul gripal AH1N1, internati la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit luni seara, iar alti patru pacienti sunt in stare grava. Potrivit medicilor de la IRO Iasi, o pacienta care suferea de leucemie a murit luni seara, dupa ce…

- Situație critica la Spitalul Municipal Urziceni. Unitatea medicala face de 3 ani demersuri catre Ministerul Sanatații pentru a beneficia de un aparat de radiologie nou. Cel vechi, intrat in dotarea spitalului cu 11 ani in urma, este avariat, iar costurile pentru reparații se ridica la peste 30 mii de…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii acuza pe europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold ca au incaltat Directiva UE din 2016 privind prezumtia de nevinovatie, prin expunerea, la expozitia fotografica "Romania in strada. Vrem Justitie, nu coruptie" de la Parlamentul European, a unei fotografii cu…

- Managerul interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava, dr. Alexandru Lazareanu, a promovat toate cele trei probe ale concursului pentru ocuparea acestei functii. Medicul a fost singurul candidat inscris la concursul organizat de Ministerul Sanatatii. La proba scrisa, din data de 22…

- Guvernul a numit miercuri, 31 ianuarie, trei noi secretari de stat. Aliona Serbulenco trece din functia de viceministru in cea de secretar de stat pe domeniul sanatatii la Ministerul Sanatatii, Muncii si Proiectiei Sociale.

- Liderul PSD Maramures, Gabriel Valer Zetea le multumeste colegilor de partid pentru nominalizarea Sorinei Pintea la Ministerul Sanatatii. Intr-o postare facuta pe pagina persoanla de Facebook acesta evidentiaza calitatile managerului si este convins ca acestea vor reusi sa convinga la audierile din…

- Minciunile lui Liviu Dragnea au adus PSD la guvernare, care a indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 din așa zisul program de guvernare. Nici macar 5%!Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt masuri care sa aduca corectii de fond sau rezolvari de fond pentru…

- Viorica Dancila si Liviu Dragnea Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in…

- Sistemul de operare iOS de la Apple este apreciat de catre utilizatori in special pentru faptul ca este foarte sigur, telefoanele si tabletele companiei fiind ferite de malware, ransomware si alte astfel de forme de atacuri. Din pacate insa, niciun software nu este perfect, iar din cand in cand sunt…

- In centrele perinatale din tara vor fi amenajate spatii speciale unde parintii isi pot organiza individual evenimentul de externare. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale informeaza ca s-a autosesizat din relatarile mai multor mame de pe retelele de socializare privind prestarea de servicii…

- Dupa ce saptamana trecuta o declarație a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova in domeniul prenatal a fost depusa la Guvern și la Ministerul Sanatații, Muncii și Potecției Sociale, secretarul de stat de la Minister, Boris Gilca, a declarat „Ministernul…

- Proiect: Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta va primi, anul acesta, echipamente performante de imagistica medicala, constand intr un aparat de rezonanta magnetica si un sistem de arhivare a imaginilor medicale PACS . Echipamentele vor fi achizitionate de Ministerul Sanatatii,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a mers luni, la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul in care medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. Totodata, vicepresedintele Comisiei de Sanatate a…

- ”Verificare in permanenta” a panourilor pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de sanatate publica din toata tara verifica de acum în permanenta panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate, masura…

- Mai mult, in absenta diplomei de medic specialist, care nu i-a fost inca eliberata nici la doua luni de la sustinerea examenului, nu se poate inscrie nici in Colegiul medicilor, pentru a obtine autorizatia de libera practica care i-ar permite sa se inscrie la concursurile organizate de spitale. Conform…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale (MSMPS) anunta ca s-a autosesizat si a initiat o ancheta interna pe marginea cazului relatat de catre pacienta internata la Institutul Mamei si Copilului, care afirma ca a avortat singura in toaleta. Ancheta independenta vizeaza examinarea asistentei…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, catalogheaza ca ”neprofesionista” decizia medicilor de familie de a folosi boala si suferinta pacientilor in negocieri si afirma ca s-au luat masuri pentru debirocratizarea sistemului si pentru finantarea suplimentara. La randul lor, medicii de familie sustin nu au…

- La Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca s-au gasit mari nereguli, inca de anul trecut, si chiar de catre Ministerul Sanatatii. Raportul, obtinut de TVR, arata cum si ce sanse aveau pacientii inscrisi de mult timp pe lista de asteptare pentru un transplant renal. Managerul de…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Sezonul rece favorizeaza aparitia unor boli, asa numite boli de „sezon”: guturaiul, virozele respiratorii, pneumopatiile, gripa, afectiuni acute din sfera ORL, dar si acutizarea unor boli cronice cu care pacienții au fost diagnosticați in trecut. Incidența lor este crescuta in acest sezon din cauza…

- Un cabinet stomatologic școlar a fost inființat de municipalitate, prin Direcția de Servicii Sociale, in incinta Școlii Gimnaziale nr. 19. „Dupa ce anul trecut am inființat primul cabinet stomatologic dedicat studenților brașoveni, anul acesta am inclus in buget alte doua astfel de cabinete, unul in…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, referindu-se la perchezitiile DIICOT care se desfasoara la Cluj-Napoca, ca, ''in contextul in care se distruge justitia, practic sunt ultimele zile in care procurorii pot sa-si faca treaba'', reamintind ca a sesizat inca din luna martie…

- "Ca raspuns la obuzele trase catre sudul Israelului, fortele aeriene ale Israelului au vizat o tabara de antrenament a Hamas in nordul Fasiei Gaza", a anuntat armata intr-un comunicat, precizand ca atacul a vizat "trei structuri din tabara si alte infrastructuri". Ministerul Sanatatii de la Gaza nu…

- Functia de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede a fost scoasa la concurs in Eveniment / Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede anunta organizarea concursului pentru ocuparea functei de manager, la sediul unitatii spitalicesti, in perioada…

- In saptamana, 4-10 decembrie a fost confirmat primul caz de gripa din sezonul 2017-2018. Este vorba despre un barbat, in varsta de 62 de ani, din județul Constanța, cu o suferința medicala cunoscuta, dar care nu a fost vaccinat antigripal. Centrul Național de Prevenire și Control al Bolilor Transmisibile…

- Acestea vor fi demarate incepand de anul viitor, in cadrul unui proiect derulat timp de cinci ani, care va beneficia de finanțare europeana. Incepand cu anul 2018, Ministerul Sanatații va demara un proiect pilot de preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce pentru cancerul de san, proiect…

- Consilierii USR din cadrul Consiliului Local Sector 2 someaza public Ministerul Sanatatii (MS) sa solutioneze situatia de criza a Spitalului Sf. Pantelimon, mentionand ca este inadmisibil ca pacientii sa vina cu medicamente de acasa, iar in spital sa nu se poata face analize medicale, potrivit unui…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, duminica, atentionarea de vreme rea, cu vant puternic si ninsori viscolite, mai ales in zona montana, pana luni, la ora 12. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte,…

- Un palestinian, Mahmoud al-Masri, in varsta de 30 de ani, a fost ucis vineri la est de Khan Younes, in apropiere de bariera de securitate care inchide ermetic frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii, care a anuntat moartea unui al doilea palestinian si a retractat cateva…

- Avand in vedere programul de monitorizare a infecțiilor respiratorii si a gripei, precum și necesitatea asigurarii protejarii populației expuse la risc crescut de a face gripa și complicații ale acesteia, Direcția de Sanatate Publica Alba informeaza populația județului ca pentru sezonul 2017-2018, Ministerul…

- Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 6 decembrie, un proiect de Ordonanța…

- Tudose anunța ca nu il demite pe ministrul Bodog. Șeful Executivului a declarat, la Parlament, ca a avut o discuție cu ministrul și cu cei responsabili din sistem și s-a gasit o soluție pentru lipsa imunoglobulinei, și anume suspendarea taxei claw-back pentru aceasta gama de produse. Premierul a fost…

- O crestere se inregistreaza si la numarul de angajati, in prezent, in cel de-al cincilea an de functionare, spitatul are 178 de angajati. Intr-un clasament furnizat de Ministerul Sanatatii, la solicitarea Ziarului Financiar, spitalul privat din Iasi ocupa locul al treilea in topul celor mai mari spitale…

- Anul acesta, Ministerul Sanatatii va achizitiona peste 1 milion de doze de vaccin gripal sezonier, dublu fata de anul trecut, astfel incat sa asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane aflate in grupele de risc. DSP Teleorman va primi 17.780 de doze de vaccin.

- Ministerul Sanatații a semnat contractul pentru achiziționarea unui milion de doze de vaccin antigripal necesare pentru continuarea campaniei de imunizare gratuita. De asemenea, a fost transmis furnizorului cantitațile repartizate fiecarei direcții de sanatate publica, iar din aceasta saptamana va incepe…

- Autoritatile franceze au retras trei produse de lapte praf pentru copii sâmbata, dupa ce 20 de sugari, toti cu vârsta sub sase luni, au fost infectati cu bacteria salmonella, informeaza agentia DPA. Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru…

- TITLU RETRAS … La inițiativa consilierului local independent Bogan Sarbu, in ședința ordinara a CLM Barlad a fost retras titlul de cetațean de onoare al Barladului, care i-a fost acordat in anul 2003, cand era doar episcop vicar al Episcopiei Hușilor. Expunerea de motive a consilierului independent,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 1 milion de doze de vaccin antigripal, pentru campania de vaccinare gripala gratuita. Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei…