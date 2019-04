Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi seara, ca s-au stabilit toti contactii directi ai elevei de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti care a murit de meningita, fiind vorba despre doua clase de elevi si zece cadre didactice.

- FOTO – Arhiva Organele unei femei aflata in moarte cerebrala la Timisoara vor ajunge la pacienti internati la spitale din Bucuresti si Cluj, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit surse citate, exista un acord de donare de organe pentru pacienta de 52 de ani de la Timisoara. Ficatul urmeaza…

- Direcția de Sanatate Publica din București a verificat 10 clinici private din Capitala și a decis inchiderea activițații uneia dintre ele și suspendarea activitații altor 3 clinici private, dupa cazul falsului chirurg italian cu 8 clase Matteo Politi, aparut in ...

- Matteo Politi, italianul care a pretins ca este chirurg estetician si a facut zeci de operații la mai multe clinici private din București, este urmarit penal pentru inșelaciune in forma simpla și continuata, dar și pentru exercitarea fara drept a unei profesii. Dupa doua ore de audierii, procurorii…

- Ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu, e explicat miercuri, 30 ianuarie, la un post de televiziune, ce se va intampla in cazul cursurilor, in contextul declararii epidemiei de gripa. "In școli se pot suspenda cursurile, Inspectoratul decide impreuna cu Direcția Sanitara. Doar acolo…

- Ministerul Sanatatii nu i-a echivalat diploma de studii presupusului medic italian care ar fi operat in clinici private din Bucuresti, a precizat, marti, ministrul Sorina Pintea, dupa ce presa a relatat ca un fals medic de chirurgie plastica a lucrat pentru cinci unitati medicale, informeaza...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a avut marti dimineata o prima reactie despre italianul cu 8 clase care a facut operatii in mai multe spitale private din Romania. Principalele declaratii ale Sorinei Pintea: Am aflat din presa despre caz. Nu a adus toate documentele. Ministerul Sanatatii a analizat…

- La doar cateva ore dua ce s-a aflat ca un barbat, venit in Romania sub un nume fals, a profesat drept medic la un spital din Bucuresti desi are doar 8 clase, Ministrul Sanatatii a facut primele declaratii.