- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o...

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atat Ministerul Sanatatii cat si Guvernul in incercarea de gasi solutii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autoritatile nu au raspuns, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…

- Gravidele și lauzele sunt automat asigurate la sanatate, chiar daca nu cotizeaza, nefiind angajate și indiferent de cat de mare sau mic e venitul lor. Pentru perioada 2018-2019, serviciile medicale de baza gratuite pentru asigurații din Romania sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern in…

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat, in ședința de saptamana trecuta, depunerea proiectului „Dotarea cu aparatura medicala moderna a Unitații de Primiri Urgențe Focșani“, spre finanțare prin programul Operațional Regional 2014-2020. Finanțarea va fi solicitata prin Axa prioritara…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, s

- Inca o persoana a murit din cauza gripei in ultimele ore, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal in actualul sezon rece a ajuns la 32. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), este vorba despre un ieșean de 28 de ani, nevaccinat antigripal. Conform ultimei informari…

- Nici un spital din țara nu va fi inchis, iar personalul medical nu risca a fi concediat. Anunțul a fost facut de catre secretarul general de stat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gilca, intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru MOLDPRES. Potrivit secretarului, in…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța ca iși va intrerupe vizita in Japonia și va reveni in țara, in contextul scandalului din jurul DNA. Acesta a afirmat ca va participa joi la ședința de Guvern, dupa ce luni premierul Viorica Dancila i-a transmis sa se intoarca in Romania cat mai repede. Articolul…

- Scandalul legat de noua lege a saalrizarii continua. Biologii, chimistii si farmacisti sunt, printre cei care reclama ca primesc salarii mai mici din 2018! nemultumiti, acestia au scris un memoriu, pe care l-au inaintat Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si premierului Viorica Dancila:…

- Nivelul taxei clawback pe trimestrul 4 al anului 2017 a crescut, ajungand la un maxim istoric de 23,45%, nivel ce pune in pericol atat productia de medicamente generice ieftine cat si viata milioanelor de pacienti cu venituri reduse, avertizeaza Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice. …

- Pacienții care așteapta de luni intregi tratamentul cu imunoglobulina primesc o gura de aer. Nu se știe daca ajunge la toți, dar Ministerul Sanatații a anunțat ca au intrat in țara 1.000 de doze de imunogolobulina pentru tratamentul imunodeficiențelor primare. In luna decembrie, in Romania s-a inregistrat…

- Guvernul trebuie sa ceara de urgenta activarea Mecanismului de Protectie Civila al UE pentru a solicita imunoglobulina din alte state membre, afirma europarlamentarul Monica Macovei. "Este evident ca Ministerul Sanatatii a esuat in incercarea de a gasi solutii pentru a asigura imunoglobulina…

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. 'Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent,…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Asociația „Mișcarea Dreptate pentru Animale” cere Poliției Gorj sa ia masuri impotriva unui barbat din Turceni care a postat, pe pagina sa de Facebook, o vulpe spanzurata de copac. „Turceni, Gorj! Este un caz, ca multe altele, de cruzimi asupra animalelor! Poate va intrebați…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5.224.000 in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- O delegatie a Societații Naționale de Medicina Familiei (SNMF) si Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a avut intalniri in acest inceput de saptamana atat luni, 11 decembrie, la sediul Ministerului Sanatații cu Ministrul Sanatatii, domnul Florian Bodog, cat si marți, la sediul…

- Ministerul Sanatatii anunta printr-un comunicat de presa ca ministrul Florian Bodog s-a intalnit joi cu reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si ai Asociatei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, stabilind infiintarea unui grup de lucru asumat prin Ordin…

- Taxa de clawback va fi regandita, anunța Ministerul Sanatații dupa o intalnire intre ministru și reprezentanții producatorilor de medicamente din cadrul Asociației Producatorilor de Medicamente Generice și din Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente. In urma discuțiilor purtate…