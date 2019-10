Ministerul Sănătăţii organizează examen de obţinere a atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 6 noiembrie - 6 decembrie, sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti.



Potrivit unui anunt publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, pentru aceasta sesiune pot depune dosare de inscriere candidatii care au finalizat pana la data de 30 septembrie pregatirea teoretica si practica efectuata in vederea obtinerii atestatelor de studii complementare.



Examenele se vor desfasura in centrele universitare medicale acreditate de Ministerul…

Sursa articol: dcnews.ro

