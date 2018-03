Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Criza de medicamente pentru bolile imunitatii nu e nici pe departe singura de care sufera sistemul sanitar din Romania. Mii de copii cu boli renale isi cauta salvarea in strainatate. La noi sunt prea putini medici, iar aparatura medicala nu mai e de actualitate din anii 90. O petitie cu toate aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala.Actul normativ…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a facut prima declaratie dupa ce Ministerul Sanatații a luat decizia de a declanșa Mecanismul European de protecție civila pentru asigurarea cantitații de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populației.

- La Spitalul Judetean de Urgenta din Braila a ajuns in 2001 un aparat de autotransfuzie cumparat prin Ministerul Sanatatii, in cadrul unui program national. Aparatul de 100.000 de dolari a fost transferat la Braila fara toate componentele, iar de atunci a fost depozitat intr-o magazie fara sa fie folosit…

- Ce salarii au medicii de la 1 martie 2018. Salariile cresc de la 1 martie 2018 cu 20% pentru medici. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022 , iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000…

- Protocolul de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C – in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018 – a fost simplificat și clarificat, astfel incat medicii sa poata oferi tratamente tuturor pacienților eligibili.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut, luni, Directiilor de Sanatate Publica din judetele afectate de ninsori si viscol sa realizeze o evaluare a situatiei bolnavilor cu dializa, a celor cronici, a gravidelor si a copiilor cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta si sa dispuna masuri…

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat luni dupa-amiaza la Ministerul britanic de Externe, pentru a oferi explicatii despre situatia din zona insurgenta Ghuta, situata la periferia orasului Damasc, asediata de armata siriana cu sustinerea Moscovei.

- Ministerul Sanatații a cerut luni direcțiilor de sanatate publica, unitaților sanitare și serviciilor de ambulanța, sa ia masuri suplimentare privind acordarea asistenței medicale, pentru a preveni aparitia unor evenimente nedorite in randul populatiei din zonele aflate sub avertizari meteorologice,…

- Ministerul Sanatații a cerut luni direcțiilor de sanatate publica, unitaților sanitare și serviciilor de ambulanța implementarea unor masuri suplimentare privind acordarea asistenței medicale, pentru a preintampina aparitia unor evenimente nedorite in randul populatiei din zonele aflate sub avertizari…

- „Recomandam Directiilor de Sanatate Publica sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la nivelul unitatii la care fac dializa, dupa sedinta, sa ramana internati in spital. Bolnavii cronici care necesita monitorizare permanenta si sunt internati in acest moment…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a cerut Directiilor de Sanatate Publica de la nivelul Capitalei si al judetelor sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la unitati pentru acest lucru, precum si bolnavii cronici care au nevoie de monitorizare permanenta, sa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca autoritatile sunt pregatite sa intervina in zonele vizate de codul portocaliu de ninsori abundente si viscol. Oficiali din Ministerul Transporturilor, ANM, Ministerul Sanatatii si Ministerul Apararii Nationale participa, la aceasta ora, la intalnirea…

- Persoanele fara adapost vor fi preluate de ambulante sau de echipajele Politiei locale si transportate in adaposturile temporare. Pe de alta parte, bolnavii dializati si gravidele de ultim trimestru vor ramane mai mult in spital

- Autoritatile din Braila au dispus ca toate femeile insarcinate, bolnavii cronici, persoanele care necesita dializa si cei care sunt dependenti de insulina sa fie adusi in spitale inainte ca vremea sa se inrautateasca, judetul fiind sub avertizare de viscol si ninsori. Citeste mai mult: adev.ro

- Ministerul Sanatatii din Japonia a autorizat vineri un nou medicament care, potrivit companiei producatoare, distruge virusul gripal in doar 24 de ore, ceea ce ar putea reprezenta un progres major in tratamentul acestei boli.

- Ministerul Sanatatii este restant la implementarea Sistemului electronic de raportare privind stocurile de medicamente, se arata in Raportului public al Curtii de Conturi pe anul 2016, care totodata recomanda implementarea acestuia.

- Bolnavii de cancer hepatic, fara indicatie de interventie chirurgicala, aflati in stadii inaintate ale bolii cu sanse mici de supravietuire, au la dispozitie o terapie inovatoare ce se aplica gratuit la Spitalul Clinic de Urgenta Galati. Bolnavii nu vor mai fi nevoiti sa mai bata drumul pana la Iasi…

- A fost confirmat al doilea caz de rujeola în Republica Moldova. Ca și în primul caz, virusul a fost adus din Ucraina. De aceasta data, boala a fost contractata de o fata de 7 ani, din orașul Râșcani, care, în prima saptamâna a noului an, s-a aflat cu parinții în…

- Un adolescent de 17 ani, domiciliat temporar în Chișinau, a decedat ieri spitalul „V. Ignatenco” din cauza gripei, fiind internat acolo cu o zi mai devreme, transmite ziarulnational.md Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca baiatul s-a adresat la Serviciul…

- A fost o veritabila alerta la Ministerul Sanatatii, intr-o cauza cat se poate de serioasa! Unui sindicalist de la o confederatie din Constanta i s-a facut rau, in timpul unei sedinte. Omul a primit primul-ajutor inainte sa ajunga Salvarea la sediul institutiei. Incidentul s-a produs, in timpul unei…

- Ministerul Sanatații anunța, in cadrul raspunsului la interpelarea deputatului PSD de București Beatrice Tudor, ca este in curs de adoptare a unui nou protocol de triaj al pacienților din centrele sau unitațile de primiri urgențe, in condițiile in care numarul de pacienți care se prezinta la aceste…

- Cauza decesului copilului de patru luni din Raionul Soroca, este „Asfixia mecanica prin obturarea cailor respiratorii cu conținut stomacal (lapte și mucus)”, ceea ce se confirma prin datele examinarii medico-legale și rezultatele de laborator. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- Ministerul Sanatatii si guvernul au in plan sa imbunatateasca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), care trebuie extins pe mai multe paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer, dupa cum ...

- A fost intituita carantina la Institutului Regional de Oncologie din Iași din cauza gripei de tip AH1N1. Virusul gripal a fost depistat deja la 11 pacienți de la secția de Terapie Intensiva. Cinci dintre aceștia se afla in stare grava. Gripa poate fi periculoasa mai ales pentru bolnavii cu imunitate…

- In acest an, Ministerul Sanatații a promis sa schimbe radical sistemul medical in ceea ce ține, in primul rind, de atitudinea și comportamentul lucratorilor medicali fața de pacienți. Instituția a luat atitudine dupa ce un grup de 98 de femei au povestit istoriile traumatizante prin care au trecut la…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC),…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca nu trebuie creata panica in jurul situatiei de la Motru, unde un copil de 4 ani a decedat cu suspiciune de meningita. Florescu este de parere ca evenimentul este regretabil, iar familia este afectata. Comunitatea din Motru nu trebuie, insa sa intre…

- Managerul interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava, dr. Alexandru Lazareanu, a promovat toate cele trei probe ale concursului pentru ocuparea acestei functii. Medicul a fost singurul candidat inscris la concursul organizat de Ministerul Sanatatii. La proba scrisa, din data de 22…

- Guvernul a numit miercuri, 31 ianuarie, trei noi secretari de stat. Aliona Serbulenco trece din functia de viceministru in cea de secretar de stat pe domeniul sanatatii la Ministerul Sanatatii, Muncii si Proiectiei Sociale.

- Bolnavii de cancer din Galați vor avea o șansa in plus, dupa ce a fost incheiat un contract in valoare de aproape 3 milioane de lei pentru reamenajarea Sectiei de Radioterapie a Spitalului Judetean de Urgenta in scopul instalarii unui accelerator liniar de particule, destinat pacientilor cu afectiuni…

- Liderul PSD Maramures, Gabriel Valer Zetea le multumeste colegilor de partid pentru nominalizarea Sorinei Pintea la Ministerul Sanatatii. Intr-o postare facuta pe pagina persoanla de Facebook acesta evidentiaza calitatile managerului si este convins ca acestea vor reusi sa convinga la audierile din…

- Minciunile lui Liviu Dragnea au adus PSD la guvernare, care a indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 din așa zisul program de guvernare. Nici macar 5%!Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt masuri care sa aduca corectii de fond sau rezolvari de fond pentru…

- S-a cerut evaluarea numarului bolnavilor de la nivelul fiecarui județ care necesita transport in vederea efectuarii dializei, catagrafierea, prin medicii de familie si cu participarea asistenților comunitari, a bolnavilor cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc…

- Viorica Dancila si Liviu Dragnea Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar urma sa se intruneasca intr-o sedinta extraordinara luni, la solicitarea PNL si USR, pentru a discuta despre situatia economica a celor 22 de companii municipale si a RADET si Elcen. Nu este insa sigur ca va exista cvorumul necesar, in conditiile in…

- In centrele perinatale din tara vor fi amenajate spatii speciale unde parintii isi pot organiza individual evenimentul de externare. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale informeaza ca s-a autosesizat din relatarile mai multor mame de pe retelele de socializare privind prestarea de servicii…

- Dupa ce saptamana trecuta o declarație a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova in domeniul prenatal a fost depusa la Guvern și la Ministerul Sanatații, Muncii și Potecției Sociale, secretarul de stat de la Minister, Boris Gilca, a declarat „Ministernul…

- Proiect: Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta va primi, anul acesta, echipamente performante de imagistica medicala, constand intr un aparat de rezonanta magnetica si un sistem de arhivare a imaginilor medicale PACS . Echipamentele vor fi achizitionate de Ministerul Sanatatii,…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- Ministerul Sanatații s-a autosesizat dupa ce imaginile care reprezinta medicul avant un comportament total neadecvat, au fost difuzate in spațiul public. In cursul acestei dimineți, secretarul de stat din Ministerul Sanatații, medicul Cristian Grasu, a anunțat ca a fost demarata o ancheta ce vizeaza…

- EXCLUSIV: Interviu cu ministrul sanatații, Florian Bodog Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. AUDIO: Interviu cu ministrul sanatații, Florian Bodog. Realizator: În trei localitati din tara, în Otopeni, Cluj si Brasov, au aparut panouri…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, ii acuza pe medicii de familie ca folosesc pacienții in protestul pe care l-au demarat in data de 3 ianuarie. „Acest protest a pornit de la o serie de discuții pe care impreuna cu Casa de Asigurari le-am avut. Am facut o suplimentare a sumei acordate medicilor de…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…