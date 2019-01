Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care pe 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada, anunta Ministerul Sanatatii.

- Gripa a mai facut o victima: o tanara din Cluj. Bilantul a ajuns la 48 de morti. Medicii au confirmat, astazi, inca un deces provocat de gripa. Este vorba despre o femeie de 39 de ani, din judetul Cluj. Astfel, numarul mortilor in Romania, din cauza gripei, a ajuns la 48. Ieri, Centrul National de Supraveghere…

- Teatrul Excelsior din București a fost inclus in Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare gradena rotativa din lume, construita special pentru spectacolul "Vlaicu Voda", pus in scena anul trecut, pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, potrivit unui comunicat. Pe 21 ianuarie, de la ora 12.30, in Sala…

- Incepand cu data de 03 decembrie 2018, s-a deschis o noua locație Farmacia la Preț Mic in cartierul Tei. Este o locație eleganta și moderna care te așteapta in fiecare zi cu mii de produse noi, dar și cu o mulțime de seturi cadou gandite special pentru sarbatorile de iarna. Cine e Farmacia la Preț Mic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele principale.…

- A fost un trafic de coșmar in Capitala, in dimineața zilei de miercuri, 28 noiembrie, cand a intrat in vigoare codul galben de ninsori și viscol, urmate de ger. S-au inregistrat și 11 accidente rutiere, in ultimele ore,, iar in mai multe zone sunt restricții de circulație. Politistii Brigazii Rutiere…

- Vremea va deveni deosebit rece, iar cerul va fi mai mult noros in Bucuresti, pe durata weekend-ului, incepand de vineri dimineata, iar maximele nu vor mai depasi 5 grade Celsius, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata joi, potrivit Agerpres. Conform meteorologilor,…