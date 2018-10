Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca a reluat negocierile cu sindicatele din domeniu pentru semnarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate, dupa ce acestea au fost suspendate in anul 2016.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a intalnit, miercuri seara, cu reprezentantii…

- Salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019, conform unui act normativ care urmeaza sa fie elaborat de Guvern, a declarat presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, joi, la iesirea de la discutiile purtate cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul Consiliului…

- Ministerul Sanatatii anunta lansarea campaniei de inscriere online in Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, la care poate participa orice persoana sanatoasa, cu varsta intre 18 si 45 de ani. Pana in prezent, 57.000 de romani s-au inscris in acest registru, infiintat in 2013, iar 187…

- PNL a stabilit o echipa de 11 liberali care sa poarte negocieri cu grupurile parlamentare in perspectiva motiunii de cenzura, iar discuțiile vor incepe chiar in aceasta saptamana, a spus președintele PNL, Ludovic Orban, relateaza...

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariaţi ai Metrorex…

- Federatia Sindicatelor din Penitenciare anunta declansarea protestelor fata de lipsa de implicare a Guvernului si a ministrului Justitiei in rezolvarea problemelor angajatilor. Va fi organizata greva japoneza, se vor refuza ore suplimentare si se va picheta Ministerul si Administratia Nationala a...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta nu corespunde nevoilor regiunii, ea spunand ca ori nu s-a investit suficient in aceasta unitate medicala, ori s-a investit si nu se vede. Ea a precizat ca Ministerul Sanatatii a alocat spitalului opt milioane…

