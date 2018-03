Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in cadrul Congresului extraordinar al PSD au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare. Cei opt vicepresedinti sunt: Regiunea Nord Est Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava : Doina Fedorovici PSD Botosani si Gabriel Vlase PSD Bacau Regiunea Sud Est Braila, Buzau, Constanta,…

- Potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in judetul Suceava - 23, urmat de judetul Braila - 10, Constanta - 9, Olt - 9, Prahova - 7, Bucuresti - 5,…

- In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Distributia geografica a cursurilor de formare…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Alte doua decese cauzate de rujeola au fost inregistrate la nivel național, in ultima sapatamana, astfel ca numarul morților raportate pana in 2 martie, a ajuns la 40. Cel mai copil decedat in epidemia din Romania avea trei saptamani. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. "Activitatea instructiv-educativa se va desfasura…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a restrans numarul judetelor care se afla astazi sub avertizari Cod galben si Cod portocaliu de ger, viscol si ninsori. Astazi, in intervalul 11:00 - 20:00, va fi in vigoare Codul portocaliu de vant puternic si ninsoare puternic viscolita in…

- Codurile de ninsori, viscol si ger se prelungesc ANM a actualizat Codurile portocaliu si galben de ninsori, viscol si ger. Miercuri, în intervalul 11:00 - 20:00, va fi în vigoare Codul portocaliu de vânt puternic si ninsoare puternic viscolita în sase judete,…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- CNAIR: Peste 60 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- Clujul a adunat investiții straine de 1,7 miliarde de euro Județele Cluj, Alba, Mures, Brasov, Arad si Timis sunt cele care au atras investitii straine de peste 1 miliard de euro. În cel mai atractiv judet din punctul de vedere al investitorilor straini, Timis, stocul de investitii straine…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana s-au confirmat 77 de noi cazuri de rujeola, cele mai multe in judetul Prahova, respectiv 23.S-au mai inregistrat cazuri noi in judetele Bacau – 20, Ialomita – 12, Braila si Olt,…

- O femeie din Ialomița și doi barbați, unul din București și unul din Giurgiu, sunt ultimele victime ale gripei, medicii confirmand, joi, decesul acestora, numarul persoanelor care au murit ajungand astfel la 50. O femeie de 71 de ani din judetul Ialomita care nu a fost vaccinata antigripal este, conform…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a inregistrat peste 30.000 de locuri de munca vacante. Potrivit datelor, Bcureștiul, Prahova și Timiș sunt județele cu cele mai multe locuri de munca disponibile. Angajatorii cauta in principal vanzatori, lucratori comerciali și croitori. Agentia Nationala…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola in Romania, de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, dintre care doua s-au inregistrat in judetul Brașov. Potrivit statisticilor,…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultima saptamana, depasind nivelul minim asteptat. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute…

- Administratia Nationala de Metorologie a emis o informare meteo pentru judetele Arad, Arges, Bacau, Botosani, Caras-Severin, Constanta, Calarasi, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Neamt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui si Vrancea.

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana, doua cazuri noi de rujeola, din cele 126 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in judetul Brașov. Numarul total de cazuri de rujeola inregistrate,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT anunta ca in ultima saptamana s au inregistrat 126 de cazuri noi, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava.Potrivit statisticilor, 35 de cazuri s au inregistrat in Vaslui, cate 15 in Bacau…

- In ultima saptamana s-au inregistrat, la nivelul intregii țari, peste 60 de cazuri noi de rujeola. Aproape o treime dintre acestea au fost raportate in Bacau. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 10.623 de la debutul epidemiei in Romania. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 22.618 locuri de munca, în data de 29 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola a crescut 10.559 de persoane s-au îmbolnavit pâna acum de rujeola în România, peste 10.000 dintre cazuri înregistrându-se la persoane care nu s-au vaccinat deloc - anunta autoritatile. Numai în ultima saptamâna…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc,…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 21.028 locuri de munca, in data de 19 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.517,…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 10.509, din care 38 de decese. In saptamana 15 – 19 ianuarie a.c., au fost raportate 86 de cazuri nou confirmate in…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment șanse minime, in Parlament.…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- O firma din Cluj, in topul național al subvențiilor incasate in agricultura Societatea clujeana de produse din pui și panificație Oncos Prod a obținut subvenții de 7,5 milioane de lei de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). 830.000 de fermieri persoane fizice și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de tip cod galben valabile pentru 14 județe din țara. Meteorologii se așteapta la scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. UPDATE 10.00: Meteorologii au emis o noua avertizare nowcasting cod galben…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita. Alte 14 cazuri s-au confirmat in…