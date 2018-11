Stiri pe aceeasi tema

- "Practic astazi am semnat infiintarea spitalului regional din Brasov. Am stabilit numarul de paturi printr-o analiza atenta si cu incadrare in planul national de paturi. Am incredere ca autoritatile brasovene vor avea ambitia ca aici sa avem primul spital regional construit in Romania", a declarat ministrul…

- In perioada 26-27 octombrie 2018, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a continuat la Istanbul discutiile cu omologul turc, Fahrettin Koca, pentru demararea parteneriatului public- privat ce vizeaza constructia spitalului regional Constanta. Vizita de lucru a ministrului Sanatatii in Republica Turca a…

- La trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, spitalele de stat din Romania continua sa fie bantuite de infecții nosocomiale, situație care, in cele mai multe cazuri, este ascunsa sub preș. Asta chiar daca nedeclararea infecțiilor nosocomiale duce la decese evitabile, spun specialiștii. Din pacate,…

- Daca esti asigurat in sistemul public de sanatate din Romania, ai plecat peste hotare fara cardul european si ai fost nevoit sa platesti din buzunar serviciile medicale de care ai avut nevoie in timpul sederii, poti recupera o parte din bani.

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza privind productia si comercializarea medicamentelor eliberate fara prescriptie medicala si a suplimentelor alimentare, potrivit unui comunicat. In cadrul acestui studiu vor fi analizate conditiile structurale ale pietelor, relatiile contractuale existente…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, intentia de a transfera serviciile medicale din penitenciare catre Ministerul Sanatatii (MS), scrie Agerpres.El a declarat, la Targu Ocna, ca a demarat discutii cu oficialii MS pentru incheierea unui protocol care sa permita preluarea in…

- PediTel 1791 este primul Call Center pediatric non-stop gratuit, din Romania, care ofera sfaturi medicale, pentru pentru situații care nu pun viața copilului in pericol. In cei peste patru ani de funcționare a serviciului, acesta a fost apelat de aproape 129 de mii de ori. Inființat in anul 2014, de…

- Ordinul ministrului Transporturilor se refera la autovehiculele cu volan pe dreapta care sunt aduse din afara UE, deci îsi va face efectul dupa ce Marea Britanie - de unde se importa cele mai multe astfel de masini - va iesi din Uniunea Europeana. Desigur, normativul îsi face efectul…