Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de control de la Ministerul Sanatatii si Departamentul pentru Situatii de Urgenta verifica daca au fost respectate procedurile si protocoalele medicale in cazul interventiei la fostul fotbalist Ilie Balaci, care a murit duminica, in urma unui atac cerebral. ‘Echipele de control pentru Ambulanta…

- Se fac verificari dupa moartea lui Ilie Balaci, fostul sportiv considerat a fi fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai Romaniei. Astfel, Corpul de Control de la Ministerul Sanatatii va merga la Craiova, pentru a verifica unele aspecte la serviciul de ambulanta, cercetari cerute de oficialul…

- Ministrul Sanatatii a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Judetean de Ambulanta. Sorina Pintea a spus ca ministerul s a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. "Impreuna cu domnul Raed Arafat am constituit o echipa de control…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca in cel mult 2 zile verificarile demarate dupa decesul lui Ilie Balaci vor fi finalizate. O comisie a plecat, luni, la Craiova, pentru a verifica daca s-au respectat procedurile de intervenție.Ne-am autosesizat in urma suspiciunilor pe care familia…

- Ministerul Sanatații a declanașat o ancheta cu privire la decesul fostului fotbalist Ilie Balaci. Sorina Pintea a declarat la Digi24 ca a trimis la Ambulanța Craiova o echipa de specialiști.

- Ministrul Sanatații a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Județean de Ambulanța. Sorina Pintea a spus ca ministerul s-a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. Ilie Balaci s-a stins duminica dimineața, in jurul orei 9.30 ,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va dispune controale la spitalul din Dolj, dar va cere și inregistrarile de la 112, in cazul lui Ilie Balaci, ne-au precizat surse guvernamentale.Citește și: Moartea lui Ilie Balaci ridica suspiciuni − Familia acestuia a facut o solicitare de ULTIMA ORA…

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui infarct. Tragica veste a ajuns și in Tunisia, țara in care legenda fotbalului romanesc a antrenat. Familia a decis ca trupul sa fie depus luni dimineața la Biserica "Sf. Ilie" din Craiova, locul in care a avut loc atat…