Stiri pe aceeasi tema

- Romania cere in mod oficial ajutorul statelor din UE și NATO pentru a face fața crizei de imunoglobulina. Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura,…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- "Am informat Cabinetul prim-ministrului in cursul zilei de azi si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este practic o alerta la nivel european prin care solicitam cantitati de imunoglobulina pentru Romania", a afirmat demnitarul, la Antena 3.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca va activa mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, pentru ca medicamentul lipseste de pe piata, informeaza HotNews.ro. “Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. ...

- Municipiul Balti ar putea intra din nou intr-o criza a deseurilor. Singura firma care gestioneaza groapa de gunoi din oras a anuntat Primaria ca o va inchide din data de 1 martie. Pentru ca nu exista o alternativa, deseurile nu vor fi transportate.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cristian Grasu, a declarat, la sfarsitul saptamani trecute, ca producatorii de imunoglobulina au inceput sa solicite reinscrierea pe piata din Romania, criza acestor produse urmand sa se indrepte catre o rezolvare. „Au inceput sa ...

- Terapia cu urzici. Cinci boli de care poti scapa cu ajutorul acestei plante Datorita continutului bogat in vitamine, aminoacizi, saruri si alte substante benefi ce organismului, urzicile sunt recomandate in tratarea multor afectiuni, printre care astenia de primavara, bolile reumatice sau hipertensiunea…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, sa explice motivele pentru care se inregistreaza, in continuare, discontinuitati in achizitia tratamentului pentru imunodeficienta. Organizația Mondiala a Sanatații a inclus imunoglobulinele pe lista „tratamentelor esențiale“…

- Criza de medici de urgenta in spitale. La UPU Cluj e nevoie de 10 medici Garzi epuizante, cu medici putini si interventii din ce in ce mai multe, care cresc timpul de asteptare. Sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, desi se organizeaza concurs an de an, nu…

- Drone ale armatei turce au filmat atacuri ale Unitaților de Protecție ale Populației (YPG) asupra provinciilor turcești de frontiera Hatay și Kilis, provincii aflate la vest de cantonul Afrin din Siria.

- Sirenele de alarmare a populației în situații de protecție civila au sunat astazi la Cluj în intervalul orar 10-15, în cadrul amplului exercițiu de verificare și testare a unor echipamente de protecție civila. Clujenii au auzit semnalul de alarmare, compus din 5 sunete a câte…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spun, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale…

- Au sunat sirenele de alarmare a populației in municipiul Dej, in cadrul exercițiilor lunare pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta dimineața, cu incepere de la ora 10:22, au fost activate sistemele de alarmare a populației…

- In plina epidemie de pojar si in vreme ce cazurile de gripa se inmultesc, statul nu le mai da de doua luni dozele de anticorpi. Singurul producator din tara nu mai livreaza fiole pentru ca statul a plafonat pretul. Ministerul Sanatatii spune ca a cumparat ser din strainatate, dar pana ajunge la cei…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatatii, pune piciorul in prag! Astazi se va intalni cu producatorii de medicamente. Daca nu vor ajunge la o nțelegere, Pintea va declanșa mecanismul de protecție civila

- Ministrul Sanatatii: Ar putea fi declansat mecanismul de protectie civila Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca marti se va întâlni cu producatorii de medicamente iar în cazul în care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Antena 3 ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila, transmite Agerpres.ro. Am avut o intalnire pe problema…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni seara, ca marti urmeaza sa aiba o intalnire cu producatorii de medicamente, iar daca nu se va ajunge la o intelegere, va declansa mecanismul UE de protectie civila, precizand ca dupa suspendarea taxei clawback, producatorii nu au facut nimic.

- Sefa de la Ministerul Sanatatii considera ca nu ar avea nevoie de prezenta in preajma sa a unui reprezentant de la Serviciul de Protectie si Paza. Sorina Pintea si-a spus punctul de vedere in aceasta chestiune chiar in ziua in care a preluat mandatul de la predecesorul sau, Florian Bodog. Si pe fondul…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a anuntat organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Furnizarea unui sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constantaldquo;,…

- Daca anul trecut, criza lemnului de foc a afectat puternic mii de comunitați locale din Romania, anul acesta situația este mult mai grava. Criza artificiala de resursa lemnoasa din Romania a declanșat haosul in piata lemnului de foc. Este afectata in primul rand populația care iși permite cu greu…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana va fi suspendata pentru o perioada de pana la doi ani, informeaza Ministerul Sanatatii, prin intermediul unui...

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- Criza imunoglobulinei din Romania a fost un subiect ce a ajuns recent la Șeful Executivului. Acesta l-a convocat pe ministrul sanatații, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania.

- Consilierii USR din cadrul Consiliului Local Sector 2 someaza public Ministerul Sanatatii (MS) sa solutioneze situatia de criza a Spitalului Sf. Pantelimon, mentionand ca este inadmisibil ca pacientii sa vina cu medicamente de acasa, iar in spital sa nu se poata face analize medicale, potrivit unui…

- Europarlamentarul roman Monica Macovei i-a transmis o scrisoare comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis, cerandu-i sa intervina rapid pentru solutionarea crizei de imunoglobuline cu care se confrunta sute de bolnavi din Romania. Macovei ii explica oficialului UE ca este vorba de o…

- Criza de imunoglobulina continua si pune in pericol viata a mii de romani. Noile doze trimise in tara de Ministerul Sanatatii nu sunt suficiente, iar medicii spun ca nu rezolva problema pacientilor grav bolnavi.Dupa discutiile de la Guvern la care au participat si medici, rezultatele in criza…

- Criza de imunoglobulina continua si pune în pericol viata a mii de români. Noile doze trimise în tara de Ministerul Sanatatii nu sunt suficiente, iar medicii spun ca nu rezolva problema pacientilor grav bolnavi.

- APMGR considera ca solutia propusa joi de Ministerul Sanatatii in cadrul unei intalniri cu producatorii de medicamente, aceea de formare a unui grup de lucru care sa studieze modificarea principiilor pe care este calculata taxa clawback, "este inutila", pe termen scurt. "Criza imunoglobulinei,…

- Guvernul va adopta, saptamana viitoare, o OUG pentru suspendarea pe termen limitat a taxei de clawback pentru produsele din plasma, decizia fiind luata miercuri, in timpul intalnirii pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentantii...

- Pasivitatea autoritatilor din Sanatate in privinta disparitiei unor medica-mente vitale de pe piata autohtona este sanctionata de Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor...

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care ministrul Sanatatii si celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei, care a dus la decesul unei persoane. Cum se face ca numai in cazul unei tragedii(trebuia…

- Vicepresedintele PNL pe domeniul Sanatate, Munca, Familie și Protecție sociala, Cristian Busoi, lanseaza un atac dur la adresa PSD in contextul crizei imunoglobulinei. "Criza imunoglobulinei, urmarea ideii tampite și criminale a PSD sa forțeze prețul medicamentelor sub prețul pieței. Ce face PSD…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus, miercuri, jurnalistilor, la Parlament, ca nu il remaniaza pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, din cauza crizei de imunoglobina si ca a fost gasita solutia pentru rezolvarea problemei, scrie news.roIntrebat daca il va demite pe Bodog din cauza crizei de imnuglobina,…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat decizia pe care a luat-o in privința ministrului Sanatații, Florian Bodog, criticat in urma crizei de imunoglobulina. Șeful Executivului a spus și care este soluția pentru ca acest medicament sa se gaseasca in spitale.

- "Plangerea se refera la conduita pasiva a ministrului Sanatații, Florian Bodog, și a subalternilor sai care, de mai bine de 6 luni, nu au luat masuri pentru a pune la dispoziția bolnavilor care sufera de imunodeficiențe primare și de boli autoimune tratamentul cu imunoglobulina. In lipsa acestui…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, el precizand ca a cerut masuri in privinta crizei de imunoglobulina si a primit asigurari ca problemele se vor rezolva.

- Tudose anunța ca nu il demite pe ministrul Bodog. Șeful Executivului a declarat, la Parlament, ca a avut o discuție cu ministrul și cu cei responsabili din sistem și s-a gasit o soluție pentru lipsa imunoglobulinei, și anume suspendarea taxei claw-back pentru aceasta gama de produse. Premierul a fost…

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- Parchetul General va fi sesizat cu privire la modul in care ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a gestionat criza imunoglobulinei, in urma careia o femeie a murit. Anunțul a fost facut de Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- O structura de urgența va direcționa stocurile identificate in țara, catre pacienții care au nevoie urgenta de aceste medicamente, a anunțat ieri, Ministerul Sanatații. A fost nevoie ca un pacient sa moara din cauza ca medicii din trei spitale nu au avut la dispoziție imunoglobulinele necesare asigurarii…

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- București, 5 decembrie 2017 – PRIMER: “Semnalam de 6 luni ca se adancește criza medicamentelor ieftine din cauza taxei “clawback”. Autoritațile nu pot sau nu vor sa ințeleaga ca aceasta taxa, aplicata medicamentelor sub 25 lei, produce efecte devastatoare pentru populație, sistemul sanitar și industria…