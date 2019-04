Ministerul Sănătății a alocat banii promiși pentru noul corp al Spitalului de Copii din Timișoara Sunt șanse mari ca lucrarile la noul corp de cladire al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara sa fie finalizate pana la sfarșitul anului. Ministerul Sanatații a alocat, ieri, fondurile promise pentru continuarea acestei investiții. Este vorba de zece milioane de lei, repartizarea sumei fiind aprobata in comisia de lucru a ministerului. „Iata ca […] Articolul Ministerul Sanatații a alocat banii promiși pentru noul corp al Spitalului de Copii din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

