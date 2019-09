Ministerul Sănătății a achiziționat 1.500.000 doze de vaccin gripal. Când începe campania vaccinării Campania vaccinarii antigripale gratuita va incepe in a doua jumatate a lunii octombrie, a anunțat Ministerul Sanatații. Pana la aceasta ora au fost achiziționate 1 500 000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200 000 mai mult fața de anul trecut, astfel incat sa se asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane din The post Ministerul Sanatații a achiziționat 1.500.000 doze de vaccin gripal. Cand incepe campania vaccinarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat este singura formatiune politica pentru care Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a refuzat rambursarea cheltuielilor din campania electorala pentru alegerile europarlamentare, potrivit unui raport al AEP publicat in Monitorul Oficial. “Astfel, avand in vedere ca cererea…

- Biroul Executiv al PNL a decis luni, in unanimitate, sa-l numeasca pe Ludovic Orban in functia de sef al campaniei lui Klaus Iohannis pentru prezidentiale. Campania pentru primul mandat al lui Klaus Iohannis a fost condusa de Vasile Blaga, actual europarlamentar, care a mai condus si campaniile lui…

- A inceput reconstituirea la casa groazei din Caracal. Dupa ce Duminica și-a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le arata azi anchetatorilor pas cu pas cum a procedat. Audierea lui Dinca a durat nu mai puțin de 60 de ore. Duminica seara au fost intrerupte timp de doua ore, timp in care Dinca a primit…

- Avem aproape 10 milioane de romani care locuiesc in afara granițelor țarii. Cifrele surprinzator de mari au fost prezentate de ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Intotero, insa aceleași cifre apar inca din 2017 in strategia Guvernului. Corupția, calitatea slaba a clasei politice și veniturile…

- Amenda de 130.000 de euro pentru incalcarea GDPR acordata unei banci este a doua cea mai mare amenda emisa, dupa cea de 220.000 de euro din Polonia, arata o analiza Deloitte. Dupa intrarea in vigoare a GDPR, a fost aplicata prima amenda la data de 27 iunie 2019, cand Autoritatea Nationala de Supraveghere…

- Invitat in studioul Antena 3, ministrul transporturilor i-a reproșat fostului premier ca avea o agenda „separata” in ceea ce privește autostrazile. „(…)Pe buget de stat sa facem construcția Ploiești-Brașov. Tocmai de aceea semnasem in septembrie 2017 acea bucațica mica de autostrada de la Brașov la…

- UPDATE Eseu pe baza unui text al poetilor George Bacovia sau Lucian Blaga, la profil real si eseu pe baza unui text poetic apartinand autorilor Tudor Arghezi sau Ion Barbu, la profilul uman, au fost unele dintre subiectele de la proba de limba romana la examenul de bacalaureat. La primul subiect, elevii…

- Lovitura crunta primita in instanța de procurorii Marius Bulancea – considerat “mana dreapta” a Laurei Codruța Kovesi in DNA – și Ana Dana. Tribunalul București a exclus toate interceptarile din dosarul in care Sorin Ovidiu Vantu este acuzat de cumparare de influența, pe motiv ca i-ar fi dat 1 milion…