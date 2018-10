Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunța ca, in ultima saptamana, au fost confirmate 19 cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nille, fiind inregistrate, in total, 256 de cazuri. Pana in prezent 36 de oameni au murit, dintre care sase in ultima saptamana. De la debutul sezonului 2018 pana in prezent,…

- Alte cinci cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost confirmate, în Dolj, saptamâna trecuta, fiind vorba despre o femeie și patru barbați cu vârste cuprinse între 48 și 71 de ani, scrie realitateadecraiova.net.

- Ministerul Sanatatii anunta ca pana in prezent, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile si 12 decese, insa persoanele din urma sufereau si de alte afectiuni. Ministerul mai arata ca nu este vorba de o epidemie.