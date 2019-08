Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni anunța inceperea celei de-a doua sesiuni de finanțare pentru anul 2019, in perioada 28 august - 13 septembrie.

Solicitanții pot transmite documentele conform “Ghidului Beneficiarului 2019” și "Documentarului 2019", in perioada mai sus menționata, atat pe adresa de e-mail [email protected], cat și prin poșta/curier sau personal, la adresa Bulevardul Primaverii nr. 22, sector 1, București.

Facem precizarea ca in cazul aprobarii proiectului, beneficiarul are obligația de a transmite toata documentația in original sau confom cu originalul,…